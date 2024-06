OM, un nouveau concurrent dans le dossier Sergio Conceiçao

L’Olympique de Marseille peut trembler. Un concurrent se met en course pour s’adjuger sa cible pour le banc phocéen.

Marseille a de quoi s’inquiéter pour sa cible prioritaire pour la tête du staff technique de l’OM. Si l’AC Milan n’était plus de la course pour faire signer Sergio Conceiçao, un autre concurrent s’installe pour empêcher les dirigeants olympiens de boucler le technicien portugais.

L’OM optimiste pour Sergio Conceiçao

Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto, Sergio Conceiçao a refusé de mettre en marche l’accord de prolongation de quatre années conclu en avril dernier. D’où l’expiration de son contrat cet été avec les Dragons. Il avait même annoncé son départ du FC Porto après la victoire en Coupe du Portugal contre le Sporting cette saison.

Cette sortie du coach lusitanien avait énervé son club, qui l’avait attaqué dans un communiqué. Mardi dernier, le FC Porto a officialisé la séparation avec l’ancien manager du FC Nantes. L’Olympique de Marseille est même impatient de boucler cette affaire le plus vite possible afin de se concentrer sur d’autres affaires du mercato estival.

La Lazio voudrait empêcher l’OM

Mais l’entraîneur de 49 ans a besoin du temps pour prendre une décision même si les discussions sont avancées. Président de l’OM, Pablo Longoria est confiant de la signature du technicien portugais. Mais les Phocéens devront s’inquiéter puisque l’ancien club de Conceiçao où il a évolué en tant que joueur (1998-2000 et 2003-2004) est revenu à la charge pour le coach.

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, Sergio Conceiçao fait partie des cibles de la Lazio Rome afin de remplacer Igor Tudor, qui a démissionné après seulement trois mois de service. Mais les priorités du club biancoleste sont Marco Baroni et l'Allemand Miroslav Klose. Le premier est très apprécié des dirigeants de la Lazio pour ce qu'il a fait la saison dernière sur le banc jaune-bleu et la précédente à Lecce. Son type de football et sa philosophie de travail sont absolument compatibles avec la politique d'entreprise de la Lazio.