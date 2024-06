Sergio Conceiçao et l’OM, le dossier est scellé

Longtemps attendu, c’est enfin officialisé. Sergio Conceiçao quitte ses fonctions d’entraîneur du FC Porto.

C’était attendu. Et c’est fait maintenant fait. Comme un secret de polichinelle, Sergio Conceiçao ne sera plus le coach du FC Porto les années à venir. Le technicien portugais a jugé bon de ne pas continuer l’aventure avec les Dragons pour les quatre années à venir, et qui devraient prendre effet à partir du mois de juillet.

Porto officialise le départ de Conceiçao

Si l’Olympique de Marseille est impatient que les choses se passent vite dans le club portugais pour la séparation avec Conceiçao, c’est désormais fait. Ce mardi 4 juin 2024, à travers un communiqué, le club champion de la Coupe du Portugal a officialisé le départ de l’ancien coach des Canaris. Ce dernier a refusé de mettre en marche l’accord de prolongation de quatre années conclu en avril dernier.

« Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD informe, aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril, suite à la nouvelle publié ce soir dans les médias concernant le contrat de l'entraîneur Sérgio Conceição :

- L'entraîneur a un contrat avec cette entreprise qui expire le 30 juin 2024, qui sera pleinement rempli par les deux parties ;

- concernant l'accord de prolongation du contrat de travail pour quatre années supplémentaires, communiqué le 25 avril 2024 et qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2024, l'entraîneur a annoncé aujourd'hui publiquement qu'il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, par en vertu de la faculté qui lui est accordée conformément aux clauses respectives. La relation de travail entre les parties prendra fin, à ce titre, le 30 juin 2024 », a indiqué le FC Porto dans sa note officielle.

Conceiçao était parti depuis

Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto, Sergio Conceiçao avait indiqué qu’il ne va pas continuer l’aventure avec les Dragons. Après la victoire en Coupe de Portugal contre le Sporting cette saison, l’ancien coach du FC Nantes a indiqué qu’il quitte la tête du staff technique des Bleus et Blanc cet été.

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. (…) Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP, Ndlr) n’a pas été facile à gérer », avait-il déclaré.

Getty

Une sortie du coach qui avait énervé son club, qui l’avait attaqué dans un communiqué récemment. Président de l’OM, Pablo Longoria a même montré une assurance en ce qui concerne la signature du Portugais. Il faut préciser que cette rupture n'implique le versement d'aucune somme par le FC Porto (en plus, bien entendu, des salaires et primes liés au contrat toujours en vigueur).