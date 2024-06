Conceiçao, l'OM s'impatiente

D'après O Jogo, les représentants de Sergio Conceiçao ont enfin trouvé un accord avec la direction de Porto pour son départ cet été.

Le FC Porto et Sérgio Conceição sont parvenus à un accord par l'intermédiaire de leurs représentants pour mettre fin à leur contrat lundi et le jour même où les documents ont été rédigés, ils ont été signés par les deux parties. L'accord formalise la résiliation du contrat entre le club et l'entraîneur.

Sérgio Conceição, rappelons-le, s'est rendu à Porto après quelques jours en Algarve et quitte son poste d'entraîneur du FC Porto après sept saisons et 11 titres remportés. L'entraîneur de 49 ans quitte le club de son cœur après avoir conclu un accord avec André Villas-Boas, le nouveau président des Dragons et de la SAD.

Pour lui succéder, Vítor Bruno, l'ancien adjoint de Sérgio Conceição, est considéré comme une solution viable par le conseil d'administration dirigé par André Villas-Boas.

Une fois la séparation officialisée entre Porto et Conceiçao, le technicien sera libre de s'engager où il le veut. Et il pourrait donc rebondir du côté de l'OM, qui en a fait sa priorité estivale.