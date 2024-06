Cité à l'OM, Sergio Conceiçao attaqué dans un communiqué de Porto

Le FC Porto ne digère pas les récentes sorties de son entraîneur, qui serait proche de signer à l’Olympique de Marseille.

Les dernières sorties de Sergio Conceiçao ne sont pas les bienvenues chez le FC Porto, qui sort un cinglant communiqué contre son entraîneur. Une sanction est en vue contre le technicien portugais, qui est cité proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille afin de remplacer Jean-Louis Gasset, qui est parti à la retraite.

Conceiçao confirme son départ de Porto

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto, Sergio Conceiçao ne continuera pas l’aventure avec les Dragons. Après la victoire en Coupe de Portugal contre le Sporting cette saison, l’ancien coach du FC Nantes a indiqué qu’il quitte la tête du staff technique des Bleus et Blanc cet été. Selon son entourage, Sergio Conceiçao respecte l’identité de l’OM et apprécie le côté un peu volcanique du club phocéen.

Getty

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. (…) Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP, Ndlr) n’a pas été facile à gérer », avait déclaré le coach.

Porto prévoit des sanctions (contre son entraîneur)

Dans un communiqué sorti ce samedi 1er juin 2024, le club portugais partage son amertume quant aux dernières sorties de ses employés, qui ne vont pas dans le sens des intentions du FC Porto. Sans pour autant mentionner le nom de son entraîneur, Porto condamne les sorties des employés, membres du staff, et prévoit en effet des sanctions.

(C)Getty Images

« Le FC Porto-Futebol, SAD informe que : ayant pris connaissance des interviews et des déclarations faites par certains employés du Club, membres du staff technique de son équipe principale de football, publiées aujourd'hui dans divers médias, il a déjà donné des instructions internes pour que les procédures visant à évaluer leur pertinence disciplinaire commencent », a lancé le FC Porto dans la note officielle.

« En effet, cela peut impliquer, entre autres, une violation des devoirs de politesse, de respect et de loyauté envers l'Employeur, mais aussi envers les autres travailleurs, compte tenu notamment du contenu potentiellement préjudiciable à la dignité personnelle et professionnelle des professionnels du Groupe. , mettant en péril le bon fonctionnement de l’Organisation », ajoute le club, qui a terminé à la troisième position du championnat portugais. Conceiçao devrait se sentir concerné vu ses dernières sorties.