OM - Sergio Conceiçao, le rebondissement totalement inattendu

La venue de Sergio Conceiçao sur le banc de l’Olympique de Marseille n’est désormais plus une utopie.

L’Olympique de Marseille a peut-être enfin trouvé son nouvel entraineur. La piste menant à Sergio Conceiçao avancerait très bien et il y aurait désormais de fortes chances pour que le coach portugais débarque au Vélodrome.

Longoria certain de pouvoir convaincre Sergio Conceiçao

A en croire une information de La Provence, l’optimisme est de rigueur dans le camp des dirigeants phocéens concernant la finalisation de ce dossier. Et du côté de l’entraineur, on est également confiants quant au fait qu’une rupture avec le FC Porto devrait intervenir très rapidement.

Sergio Conceiçao avait rendez-vous avec André Villas-Boas ce lundi pour régler la question de son futur. L’entretien n’a pas eu lieu car le coach ne s’est pas présenté au lieu de l’entrevue. Le divorce est consommé entre les deux parties et on voit mal comment elles pourraient continuer à collaborer ensemble. Et c’est le cas à plus forte raison à la suite du communiqué incendiaire pondu à l’encontre du technicien en fin de semaine dernière.

Entre l’OM et l’ancien coach de Nantes, les pourparlers n’en sont qu’à leur début. Toutefois, Pablo Longoria pense pouvoir les conclure assez rapidement dès lors que Sergio Conceiçao aura été libéré de ses engagements.

Ce n’était pas le premier choix de l’OM

Signer à Marseille n’était pas la priorité de Sergio Conceiçao. Il a cependant fini par envisager cette option, après avoir vu les portes des autres clubs européens se fermer (Chelsea, Barcelone). Un retour en Ligue 1 est donc loin de le rebuter.

Côté olympien, on avait aussi d’autres idées en tête pour le remplacement de Jean-Louis Gasset. Franck Haise et Paulo Fonseca avaient été sondés. Les deux coaches ont cependant fermé d’autres options. Conceiçao incarnait donc une solution par défaut, mais elle est loin d’être la moins intéressante.