OM, un cadre fait les yeux doux à Fonseca

Un cadre de l’Olympique de Marseille a envoyé lundi, un message à Paulo Fonseca, cible du club phocéen.

L’Olympique de Marseille réalise une saison mitigée. L’OM (44pts) est certes 7e de Ligue 1 et reste dans la course pour l’Europe à trois journées de la fin mais le club phocéen a traversé des galères lors de cette campagne. Des résultats qui ont entrainé un changement successif d’entraineurs sur le banc du club. L’Olympique de Marseille est même à la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. La direction a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, une cible qui a les faveurs d’un taulier du vestiaire phocéen.

Jordan Veretout encense Paulo Fonseca

Jean-Louis Gasset a certes remis l’OM sur le droit chemin mais il ne devrait pas rester longtemps sur le banc du club phocéen non plus. En fin de contrat le 30 juin, il est peu probable que le technicien français soit conservé par la direction marseillaise. Cette dernière a notamment un faible pour Paulo Fonseca. Entraineur de Lille, le technicien portugais a déjà côtoyé un cadre du vestiaire de l’OM en l’occurrence, Jordan Veretout, lors de son passage à l’AS Roma. Et, l’international français a pris du plaisir à collaborer avec le coach des Dogues.

« Avec Fonseca, c'était top ! On s'est régalé, il aime le jeu, que ses milieux de terrain touchent le ballon, que ça bouge... J'ai beaucoup appris avec lui. Je l'admire. Ce n'est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c'est la patte du coach. C'est bien pour notre championnat », a déclaré Veretout sur son ancien entraineur.

La réponse énigmatique sur une probable arrivée de Fonseca à l’OM

Par ailleurs, Paulo Fonseca est la cible la plus sérieuse de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le Lusitanien plait particulièrement au président Pablo Longoria et à son conseiller sportif, Mehdi Benatia tout comme un certain, Eric Di Meco, icône de Marseille. S’il n’a pas caché son admiration pour l’ancien coach de la Roma, Jordan Veretout préfère toutefois rester évasif sur une éventuelle arrivée de Paulo Fonseca à l’OM.

« (Rires) Je suis joueur. Je l'apprécie beaucoup mais je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je l'aime bien, on s'entend bien et je suis content qu'il réussisse en France », a ajouté l’ancien joueur de Nantes.