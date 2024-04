OM, Eric Di Meco s'enflamme pour Paulo Fonseca

Ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco est enthousiaste pour une probable arrivée de Paulo Fonseca au club.

L’Olympique de Marseille (8e, 41pts) a quatre matchs pour aller chercher une qualification européenne cette saison. Un exploit, s’il est réussi, serait à l’actif de Jean-Louis Gasset qui a d’ailleurs amené le club phocéen en demi-finale de Ligue Europa. Mais cela n’empêche pas l’OM de chercher un nouvel entraineur pour la saison prochaine. L’une des pistes du club provençal mène notamment à Paulo Fonseca et c’est une possibilité qui plaît à Eric Di Meco.

Eric Di Meco valide la piste Paulo Fonseca à l’OM

Arrivé en février en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset arrive en fin de contrat en juin prochain. Le technicien français a été appelé pour jouer les secouristes en attendant que l’OM trouve un entraineur à long terme. Et, il semble bien que Gasset ne soit pas parti pour être conservé puisque le nom de Paulo Fonseca retentit sur la Canebière avec insistance ces dernières heures. Légende l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco est très emballé à l’idée de voir le technicien portugais à l’OM et serait même prêt à donner un coup de main au club.

« Si c’est lui qui vient, je signe des deux mains tout de suite. Je vais le chercher à Lille pour qu’il ne se perde pas à l’aéroport", sourit-il. "On ne sait jamais, au cas où il se perdrait et qu’il aille dans un autre club, ça peut arriver. Il connaît le championnat français, a déjà été confronté au haut niveau, et il est promis à un grand avenir », a déclaré l’ex-international français dans le Super Moscato Show sur RMC ce vendredi.

Eric Di Meco pessimiste pour Fonseca

Ce n’est pas la première fois que le nom de Paulo Fonseca est associé à l’OM. Le technicien portugais était déjà ciblé par le club phocéen l’été dernier mais il a été bloqué par le LOSC. Une décision judicieuse puisque Fonseca réalise un exercice convaincant avec Lille (4e, 52 points) cette saison. Un bilan satisfaisant qui pourrait ne pas avantager l’OM dans le dossier à en croire Eric Di Meco.

« Le souci, c’est qu’il sera sollicité, et que l’OM a de grandes chances de ne jouer ni la Ligue des champions, ni la Ligue Europa. Ça peut jouer contre l’OM. Le plus inquiétant, c’est qu’il fait tellement une belle saison, et que son équipe est agréable à regarder, qu’il va être très sollicité. Je me demande si ce n’est déjà pas trop grand pour l’OM », a laissé entendre le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec Marseille.