OM : Balerdi révèle tout les secrets de la méthode Gattuso

Léonardo Balerdi a révélé ce vendredi en conférence de presse, les stratégies et les méthodes de Gennarro Gattuso lors des séances d’entraînement.

A la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AS Monaco dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Leonardo Balerdi, défenseur argentin de l'OM, s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Il était amené à parler de son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso.

Une stratégie particulière

Les questions tournaient inévitablement autour de la récente nomination de Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur de l'équipe marseillaise, un sujet brûlant dans le monde du football français. L'arrivée de Gattuso sur le banc de l'OM a été un sujet de discussion intense, et Balerdi n'a pas échappé aux questions à ce sujet.

Il a partagé ses premières impressions sur le nouvel entraîneur italien en soulignant son amour pour le ballon et l'importance de la possession. Balerdi a également admis que l'OM n'avait pas eu beaucoup de possession lors des matchs récents, indiquant que Gattuso cherchait à changer cela. “C'est un entraîneur qui aime le ballon, pour qui la possession est importante et ça l'est aussi pour nous. Nous n'avons pas beaucoup eu la possession lors des derniers matchs. Je crois que c'est la principale idée. Le jeu de Gattuso reflète ce qu'il est, de tout donner, il veut qu'on bouge beaucoup avec le ballon”, a expliqué Balerdi

L'article continue ci-dessous

Une intensité exigée

Une des caractéristiques notables de Gattuso est son appétence pour l’intensité lors des séances d’entraînements. Une thèse que Balerdi a confirmé « Ce n'est pas une bonne situation mais les derniers jours se sont bien passés, les entraînements étaient intenses. Gattuso essaie de nous donner plus confiance. Il nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il nous donne son cœur et il espère la même chose en retour. Il souhaite qu'on devienne une famille. Je pense que ça peut nous faire du bien, si chacun est généreux pour l'autre », a-t-il ajouté.

Un changement de style en perspective

L’international argentin a également évoqué le changement de style auquel est confronté l’équipe après le départ de Marcelino. « Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n'était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n'avons pas été bons face au PSG, le reste c'est du passé. On a vraiment envie de jouer », a-t-il conclu.

Les supporters de l'OM attendent avec impatience de voir comment Gattuso fera progresser leur équipe bien-aimée au cours de la saison à venir. Le match contre l'AS Monaco sera le premier test majeur de cette nouvelle ère, et les attentes sont élevées pour les hommes de Gattuso. La bataille pour le Top 4 en Ligue 1 s'annonce passionnante, et les fans de l'OM espèrent que leur équipe se hissera parmi les meilleures du championnat français.