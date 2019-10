OM - Steve Mandanda vole au secours d’Anthony Lopes (OL)

En conférence de presse, Mandanda a apporté son soutien à Lopes, auteur d’une bourde monumentale face à Benfica.

Être gardien de but est un poste à part dans le football. Ceux qui enfilent des gants forment souvent une belle et grande famille, et Steve Mandanda, dernier rempart de l’ , l’a prouvé ce vendredi.

En conférence de presse avant le Classique de dimanche (21h) entre le PSG et l’OM au Parc des Princes, le gardien phocéen a été interrogé sur… la bourde monumentale de son homologue lyonnais Anthony Lopes, laquelle a entraîné la défaite des Zones à (1-2) en Ligue des Champions ce mercredi.

"Beaucoup de compassion" de Mandanda envers Lopes

"Pour Lopes, on a beaucoup de compassion, car on sait ce que c’est de faire ce genre de choses qui peuvent coûter le match à notre équipe. Ce sont des choses qui arrivent, et avec tous les points qu’il a rapportés à son équipe ces dernières années, les supporters ne peuvent pas lui en vouloir", a déclaré le portier marseillais.

Une belle marque de soutien que Lopes appréciera certainement, même si le gardien des Gones n’a jamais porté l’OM dans son coeur.

"Tout le monde peut faire une erreur. On est avec lui. C'est sûr que ce but vient au mauvais moment, il est tardif, et c'est compliqué de revenir et d'égaliser. On était pourtant plus proche de gagner le match que de le perdre", avait pour sa part déclaré l’entraîneur lyonnais - et ancien de l’OM - Rudi Garcia après la rencontre. Malgré sa bourde, Lopes compte donc nombre de soutiens à l’intérieur de son club, mais également en dehors.