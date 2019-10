OL - Aulas défend Lopes après sa boulette à Benfica

Le président lyonnais a pris la défense de son gardien après son erreur qui a coûté le match à son équipe sur la pelouse de Benfica (1-2).

En difficulté depuis de longues semaines en championnat, espérait s'offrir un peu d'air ce mercredi en avec un déplacement sur le terrain de . Sa première rencontre européenne avec son nouvel entraîneur, Rudi Garcia. Il n'en a rien été.

En effet, surpris rapidement, les Rhôdaniens sont parvenus à revenir dans la rencontre grâce à Memphis Depay. Mais la grosse erreur d'Anthony Lopes à quelques minutes du terme a offert la victoire aux Portugais, qui se relancent dans cette poule.

Apparu remonté contre certains de ses joueurs après le match nul contre (0-0), Jean-Michel Aulas a cette fois tenu à prendre la défense de son équipe, et notamment de son gardien. "Je sais que les médias sont trop durs avec notre OL ce matin car il y a dans l’analyse objective des sources d’espérance réelle, et notre défaite est trop imméritée pour être analysée comme telle !", a-t-il lancé sur son compte Twitter, avant de poursuivre : " La persévérance, les efforts quotidiens et le temps seront les ingrédients de notre renouveau.

"Comme Anthony, qui nous gagnera avec son talent les matches qui comptent, tous les supporters qui aiment notre OL viendront samedi contre Metz pour nous aider à gagner. Et tous ceux-là, comme Anthony, seront les artisans de nos succès futurs."

Prochain rendez-vous donc pour les coéquipiers d'Houssem Aouar, ce samedi au Parc OL contre Mez (20h). Avec l'objectif d'enregistrer un premier succès en championnat depuis le 16 août dernier, soit une série de huit rencontres.