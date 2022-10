OM : Son départ d'Arsenal, son embrouille avec Maupay, Mikel Arteta...Mattéo Guendouzi sort la sulfateuse

Le milieu de l'OM n'a plus rejoué pour Arsenal suite à son embrouille avec Neal Maupay avant d'être transféré au club phocéen.

Mattéo Guendouzi s'éclate à l'Olympique de Marseille. Joueur caractériel, le milieu de terrain de l'OM est devenu le chouchou du stade Vélodrome depuis son arrivée d'Arsenal. Mattéo Guendouzi le rend bien à ses supporters en étant très performant, à tel point qu'il est devenu un membre régulier des listes de Didier Deschamps chez les Bleus.

"Mon départ d'Arsenal n'a rien à avoir avec le geste contre Maupay"

Prêté puis acheté par l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi était venu sur la Canebière pour se relancer après une fin de parcours en eau de boudin à Arsenal. Titulaire assez régulier chez les Gunners, le Français a eu une énorme embrouille avec Neal Maupay lors d'un Brighton-Arsenal, écopant d'un carton rouge après avoir attrapé la gorge de son adversaire, et n'a plus rejoué sous les couleurs d'Arsenal ensuite.

Mis de côté par Mikel Arteta, Mattéo Guendouzi a été prêté au Hertha Berlin puis à l'OM. Dans une interview accordée à beIN Sports, le milieu de l'Olympique de Marseille a regretté que cet épisode ait pris autant d'importance, mais a insisté sur le fait que cela n'a rien à avoir avec son départ de Londres : "Pour moi ça a pris trop de proportions. C’était un geste, mais comme il y en a beaucoup sur le terrain tous les week-ends. J’entends beaucoup de choses qui se disent sur les terrains, des trucs dans les couloirs, c’est le football. Il se passe beaucoup de choses, on ne peut pas en parler tout le temps".

"Je n'avais pas la meilleure des relations avec Arteta"

"Les journalistes ont utilisé cette excuse pour dire qu’on avait une mauvaise relation, que c’est à cause de ça que j’ai arrêté de jouer ou que je suis parti d’Arsenal. Pas du tout, c’est un geste comme il peut y en avoir sur les terrains. Il y a beaucoup de nervosité des fois, beaucoup de problèmes sur les terrains. En tout cas, cela n’a rien à voir avec tout ça", a ajouté l'international français.

C'est davantage sa relation avec Mikel Arteta, a qui il a mis un tacle glissé, qui est à l'origine de son départ d'Arsenal : "C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui (son entraîneur ndlr). Après, j’ai toujours essayé de travailler, toujours donné le maximum de moi-même à l’entraînement et en match. J’ai joué quand même quelques matchs avec lui, j’ai fait quand même de belles performances. Il a préféré d’autres joueurs et je respecte cette décision. C’est pour ça qu’après j’ai décidé aussi de partir parce que j’étais encore jeune, j’avais besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Le plus important quand tu es jeune, c’est de jouer".

Finalement, et c'est assez rare dans le football, c'est un deal gagnant-gagnant qui a eu lieu. D'un côté, Mattéo Guendouzi s'est totalement trouvé à l'Olympique de Marseille, dans un club qui lui correspond, où il est aimé et performant. De l'autre, Arsenal et Mikel Arteta se sont séparés d'un joueur qui n'entrait plus dans les plans et pour autant, les Gunners, qui sont leaders de Premier League, se sont reconstruits et sont désormais très performants.