OM, Sanson : "On a tous envie de repartir ensemble avec le coach en Ligue des champions"

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a répondu à un éventuel départ en fin de saison et a défendu Dario Benedetto.

Dauphin du PSG, l'OM est en bonne passe pour retrouver la l'an prochain. Les Phocéens comptent neuf points d'avance sur , quatrième de . En conférence de presse, Morgan Sanson a indiqué que malgré toutes les rumeurs de départ l'hiver et l'été dernier, l'ensemble du groupe est concentré sur l'objectif de qualifier l'OM en Ligue des champions et aimerait récolter les fruits de leur travail la saison prochaine.

"Je suis concentré exclusivement sur cette saison, et tout ce qu'on peut dire, penser pour après juin, ce n'est pas du tout le moment d'en parler. C'est sûr que retrouver l' en Ligue des champions, on a tous envie de repartir ensemble avec le coach dans cette compétition. J'ai lu tout ce qui s'est dit sur moi avec un grand sourire, car il y avait beaucoup de bêtises qui ont été écrites. Certes il y a des offres, mais je n'ai pas songé à partir une seule seconde", a expliqué l'ancien de .

"Je suis content de la saison que je suis en train de faire. J'ai eu une grosse remise en question à la fin de la saison dernière. L'arrivée du nouveau coach a aidé dans le sens, j'ai senti de suite une confiance de sa part et du staff. Oui je pense que je me suis un peu rapproché avec la saison que je réalise. Cela a toujours été un rêve et surtout un objectif dans ma carrière. Mais après je sais qu'il y a une grosse concurrence. Pour me remettre dans de bonnes dispositions, j'ai fait beaucoup de travail cardio, du travail sur les courses, et un peu de musculation, mais surtout du cardio après les séances. Je ne suis pas trop dans la gestion, on ne pense pas à une gestion physique. On a un peu de monde sur le banc", a ajouté le milieu de terrain français.

"Si on finit la saison qu'avec des 1-0, on signe tout de suite"

Morgan Sanson a avoué que la défaite face au PSG a servi de déclic au groupe : "Il y a eu une remise en question totale après ce match. Certains ne voulaient pas défendre, pas courir. On s'est dit: "c'est quoi cet état d'esprit." Cela nous a permis de repartir de l'avant. Une série de 15 matchs sans défaite et on a pris beaucoup de points. Si on finit la saison qu'avec des 1-0, on signe tout de suite ! On a une vraie confiance défensive, c'est ce qui nous manquait les dernières années".

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a également pris la défense de Dario Benedetto, forfait face à , qui n'a plus marqué le moindre but en depuis le 21 décembre dernier face à Nîmes : "On a tous des passages plus difficiles. Le collectif va lui permettre de marquer des buts. J'espère qu'il va remarquer rapidement pour qu'il se sente plus à l'aise. Mais en tout cas il a toute la confiance du groupe."

Morgan Sanson a également réagi aux attaques de Jean-Michel Aulas envers l'Olympique de Marseille et préfère se concentrer sur le match face à la semaine prochaine en : "Je n'ai pas du tout lu ce qui s'est dit. Ce n'est pas ça qui va nous donner plus envie de gagner là-bas. Nous on veut aller au bout de cette coupe. on aurait préféré jouer à domicile, mais si il faut aller chercher la qualification là-bas, on ira."