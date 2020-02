OM, Villas-Boas : "Benedetto joue à 80%, il est forfait contre Toulouse"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a annoncé le forfait de son attaquant, souffrant d'une douleur au talon d'Achille, et a encensé Mandanda.

Vainqueur de l'AS Saint-Etienne au cours de la semaine, l' a conforté sa deuxième place en . Les Phocéens ont connu un mois de janvier poussif dans le jeu avec des victoires restreintes et des matches nuls face à Angers et , mais un très bon bilan comptable. Il faut dire que l'OM ne peut plus se reposer sur Dario Benedetto, comme en début de saison. L'Argentin est en manque de confiance et surtout dans le creux de la vague. En conférence de presse, André Villas-Boas a annoncé le forfait de Dario Benedetto, qui joue avec une gêne depuis plusieurs semaines, face à .

"Il n'y a pas de problème concernant Mandanda et Radonjic. Ils ont fait de la récupération. Benedetto lui est forfait pour Toulouse. Incertain pour en coupe. Il est à 80% quand il joue. Il ressent encore des douleurs à son tendon d'Achille. Donc il faut qu'il récupère. Le plus important c'est qu'il revienne à 100% au prochain match. L'équipe doit produire un peu plus pour que Benedetto ait des occasions. Il est aussi handicapé par sa gêne au tendon d'achille. Cela dépend aussi des matchs qu'on a joués, c'étaient des matchs difficiles, des matchs fermés où on a manqué de créativité. L'équipe doit plus le trouver. Dans la profondeur, il est gêné par ses douleurs pour accélérer", a expliqué le Portugais.

"Arriver face à avec cet écart de neuf points"

André Villas-Boas veut enchaîner fae à Toulouse, malgré le peu de récupération pour ses joueurs : "On aurait pu jouer dimanche, plutôt que samedi. Je préfère quatre jours de récup entre St Etienne et Toulouse puis trois jours avant Lyon. Mais bon, dimanche ça sera libre pour les joueurs. On va voir mais je ne pense pas trop; On a bien géré la récupération. il n'y a que Rongier qui a fait tous les matchs. On peut encore serrer les dents. C'est un match dangereux. Je veux arriver au match de Lille avec cet écart de neuf points. C'est pour ça que c'est un match très important pour nous".

L'entraîneur de l'OM a encensé Mandanda et défendu Germain : "Mandanda ? Je ne peux pas comparer avec les saisons précédentes mais c'est peut-être sa meilleure saison à Marseille. il fait tellement d'arrêts décisifs. Radonjic ? Il se trouve dans un bon moment, on en profite. Il est à son meilleur niveau depuis qu'il est arrivé. Il est en pleine confiance. Il est capable de faire la différence dans les dernières minutes, c'est intéressant pour nous. Germain ? Il y a moins de pression sur le fait de marquer car l'équipe fonctionne bien, et il a été décisif dans la récupération du ballon sur le 2e but à St Etienne. Il participe au pressing, il gagne des ballons décisifs".

Enfin, André Villas-Boas a forcément été confronté aux attaques de Jean-Michel Aulas envers l'OM. Le Portugais n'a pas voulu accorder trop d'importance aux paroles du président de l'OL : "Je peux pas dire grand-chose, c'est le président d'un autre club qui veut faire des jeux de paroles. Le PSG aussi était visé par le fair-play financier. Peut-être qu'il parlait d'eux. mais ce n'est pas les choses les plus importants du monde. Il a tout fait pour changer ce match à jeudi, mais on jouera mercredi."