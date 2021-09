OM : Sampaoli reconnaît la supériorité de Lens

L'entraîneur de l'OM a refusé de trouver un excuse à faux pas de son équipe face au RC Lens, ce dimanche soir.

L'Olympique de Marseille est tombé ce dimanche soir au stade Vélodrome face au RC Lens lors de la huitième journée de Ligue 1. L'OM de Jorge Sampaoli a été contraint de s'incliner contre le RC Lens de Franck Haise. Au terme d'un match très attrayant, les Sang et Or l'ont emporté grâce à un but de Wesley Saïd en fin de match, après avoir mené lors de la première période avant d'être rejoint suite à un doublé de Dimitri Payet. Après cette défaite, Jorge Sampaoli a analysé la performance de son équipe en conférence de presse et a refusé d'utiliser la fatigue comme excuse.

"Lens a mis une pression très agressive dans le match. On n'a pas eu le contrôle du jeu. Par conséquent, ce fut difficile d'avoir le contrôle. On l'a eu durant les quinze dernières minutes de la première mi-temps et pendant quasiment les vingt-cinq premières minutes de la seconde période. Mais quand Lens l'a eu, ils nous ont fait mal en contre avec leur vitesse et beaucoup de pressing. Je savais que cela allait être un match difficile si c'était ce type de partie, et cela a donné un match beaucoup plus favorable à Lens", a indiqué l'Argentin.

"La fatigue ? Non je ne crois pas que la frustration du résultat soit en rapport avec cet aspect. On était impatient de jouer ce match, on voulait neutraliser l'agressivité de Lens qui est dans un projet plus avancé avec les mêmes joueurs. On n'a jamais eu la clé pour contrôler le jeu, donc on n'a pas pu tenir notre ligne de conduite. C'est pour ça que l'adversaire a été supérieur dans ce type de match. À l'avenir, il faudra qu'on arrive à résoudre ce type de situation, car ce genre de match va se reproduire", a ajouté Jorge Sampaoli.

"Le déroulement du match ne nous était pas favorable"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a expliqué ses changements tactiques en cours de match : "On a changé, car même si on était revenu au score à la mi-temps, le déroulement du match ne nous était pas favorable. J'ai pensé changer pour avoir le match en main, pour tenter de provoquer des modifications sur des aspects qui étaient, à mon goût, totalement en faveur de l'adversaire."

Auteur d'un doublé lors de cette partie, Dimitri Payet a permis à l'Olympique de Marseille de revenir dans le match avant la pause. Mais même avec une performance XXL, le meneur de jeu français n'a pas été en mesure de permettre à son équipe d'arracher la victoire face au RC Lens, ni même le point du match nul. Après la rencontre, au micro de Prime Vidéo, Dimitri Payet n'a pas caché sa déception après ce résultat face à Lens.

"On est forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu'il fallait pour le remporter. On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match-là. Il faudra revoir ce qu'on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement", a conclu Dimitri Payet.