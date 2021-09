OM - Lens (2-3), Marseille chute malgré Payet

En dépit d’un doublé de Dimitri Payet, l’OM a concédé ce dimanche face à Lens son premier revers de la saison.

L’Olympique de Marseille n’est plus invaincu dans le championnat français. Même s’ils ne l’étaient qu’à moitié, vu qu’ils étaient tombés contre Nice lors du match qui a été annulé, les Phocéens ont de quoi ruminer le faux-pas enregistré ce dimanche contre Lens. Face aux Sang et Or, et dans un Vélodrome bouillant comme jamais, l’équipe de Sampaoli avait fait le plus dur dans cette rencontre en remontant deux buts au tableau d’affichage. Cela n’a cependant pas suffi pour éviter l’accroc. La faute à une fin de partie aussi ratée que le début et qui a vu Wesley Saïd offrir la victoire aux Artésiens en venant placer une tête victorieuse sur un centre de Florian Sotoca (71e).

L'exploit vain de Payet

Pour s’imposer, les Marseillais auraient dû s’inspirer de leur homme fort Dimitri Payet. Car lui a répondu présent d’un bout à l’autre du match. Le Réunionnais avait même mis son habit de lumière, relançant sa formation lorsque celle-ci était au plus mal. Les Marseillais accusaient deux buts de retard lorsque quand le milieu offensif est sorti de sa boite pour tout relancer à lui tout seul ou presque. Il a d’abord transformé une merveille de coup franc à la 33e, avant de réussir un pénalty à la 45e. Ça faisait 2-2 juste avant la pause, et tout le monde misait alors sur un succès des Olympiens.

Ces derniers n’ont cependant pas su poursuivre sur leur lancée. Ils ont eu les occasions pour ajouter le 3e mais ne les ont pas exploitées. En l’espace de trois minutes (56e et 58e), Cengiz Under, Bamba Dieng et Pol Lirola ont manqué de donner l’avantage à Marseille. Des opportunités en or et qui ne sont plus représentées pour les locaux. Et à ces ratés, on peut aussi ajouter une tentative non convertie de Gerson (37e) et un coup franc de Payet (39e) qu’Alvaro Gonzalez a manqué de cueillir au second poteau.

Lens n’a jamais douté

Marseille a donc manqué le coche dans cette rencontre. Mais si les Provençaux n’ont enregistré aucun point au sortir de ce duel c’est aussi un peu la faute aux Lensois. La bande à Franck Haise a été fidèle à ses principes, c’est-à-dire joueuse, conquérante et pas du tout calculatrice.

A 2-2, elle aurait pu se contenter de gérer le nul, mais ce n’est pas dans ses habitudes. Said a donc réussi à valider par un but victorieux ce brillant rendement. Et il aurait déjà pu le faire à la 68e s’il n’avait trop ouvert son plat du pied dans un face à face avec Pau Lopez.

Le show Sotoca

L’ancien dijonnais avait donc scoré sur un service de Sotoca. Et pour ce dernier, il s’agissait alors du troisième geste décisif de la soirée. En effet, l’attaquant passé par Grenoble a été dans tous les bons coups de son équipe. Il avait ouvert le score à la 9e minute sur pénalty, puis il a lancé son partenaire Przemyslaw Frankowski pour le 2-0. Même s’il est vrai que le Polonais avait fait l’essentiel du travail, en repiquant dans l’axe avant d’armer une magnifique frappe du gauche en pleine lucarne. Un vrai bijou.

En plus de gagner, les Lensois ont donc régalé. Et il convient de leur rendre le crédit, plutôt que d'insister sur les manquements de l’OM. Même s’il est vrai que les Phocéens ont donné le bâton pour se faire battre. La conséquence au classement est simple : les Sang et Or doublent leur adversaires du classement et deviennent les nouveaux dauphins du PSG.