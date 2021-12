OM : Sampaoli fait une promesse aux supporters marseillais

Jeudi soir, à 21h00, l'OM reçoit le Lokomotiv Moscou à l'occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Actuellement troisième de son groupe, l'OM peut conserver cette place en cas d'une victoire ou d'un nul et serait ainsi reversé en Ligue Europa Conférence.

Ce mercredi à la veille de la rencontre, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a expliqué en conférence de presse, qu'il n'avait pas l'intention de délaisser l'Europe et ce, par respect pour les supporters marseillais : « Si on doit jouer la Ligue Europa Conférence, on va quand même voir des équipes comme la Roma, Tottenham… Ce sont de grandes équipes. Il y a toujours cette obligation, cette responsabilité de tenter de gagner la compétition. Personnellement j'avais beaucoup d'espoir dans notre campagne européenne même si je savais que ça allait être difficile, parce qu'on a quand même une équipe très jeune, très remaniée. Mais j'ai toujours gardé cet espoir. Et si on doit jouer la Ligue Europa Conference, ce sera la même chose. Pour que les gens puissent prendre du plaisir, il faut s'habituer aussi à gagner. Si on s'habitue à gagner, cela deviendra une obligation, une obligation d'avoir une équipe compétitive. »

« Ce que je dis tout le temps, c'est que le peuple marseillais a besoin de titres. Je l'ai dit au président, aux propriétaires, cette ville a besoin de titres, Marseille ne supporte pas le juste milieu », a-t-il réitéré afin de montrer qu'il n'allait pas prendre à la légère le match contre Moscou.