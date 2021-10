OM-PSG : Di Maria aligné aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé

Mauricio Pochettino a décidé d'aligner un onze très offensif pour affronter les Phocéens. Angel Di Maria est titularisé aux côtés du trio de stars.

C'est le grand jour ! Attendu par l'ensemble des supporters des deux clubs depuis de longues semaines, le Classique opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain va se disputer dans un stade Vélodrome qui s'annonce bouillant ce dimanche soir (21h00). Et à en croire les compositions, le spectacle promet d'être rendez-vous.

Une composition ultra offensive

En effet, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner un onze particulièrement offensif pour affronter les Phocéens. En plus des trois stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, l'entraîneur argentin a fait confiance à son compatriote Angel Di Maria, lequel était suspendu en Ligue des Champions face au RB Leipzig (3-2), mardi soir. Les quatre joueurs avaient déjà été alignés ensemble au coup d'envoi cette saison. C'était lors de la seule défaite parisienne de la saison, à Rennes (2-0), le 3 octobre dernier.

"Ce sont les meilleurs matchs, des classiques, des matchs qu’on veut jouer et gagner. S’imposer là-bas nous permettrait de prouver que notre équipe est très forte. On doit essayer d’assembler les pièces de ce puzzle pour être vraiment exceptionnels. On veut gagner, certes, mais avec la manière", a justement confié ce dernier pour Téléfoot ce dimanche, preuve de sa détermination à briller face au rival marseillais. Le meilleur passeur de l'histoire du club prendra donc place dans le couloir droit.