Octobre 2004, le premier match de Messi contre l'OM

C'est lors d'un match amical en octobre 2004 que Lionel Messi a croisé pour la première fois la route de l'OM.

Dimanche, Lionel Messi disputera son premier Classique, lui qui a tant marqué de son empreinte le Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

Pour Lionel Messi, cette rencontre face à l'OM et au Vélodrome ne sera pas une première. Il a déjà foulé la pelouse de la célèbre enceinte marseillaise à l'occasion d'un match amical entre la France et l'Argentine en 2009. L'Albiceleste l'avait emporté 2-0 et la Pulga avait inscrit le deuxième but de son équipe.

OM-Barça à… Perpignan !

Quant à l'OM, Lionel Messi s'y est déjà frotté. Et seuls les suiveurs assidus du club phocéen doivent s'en souvenir car c'était le 7 octobre 2004.

Ce jour-là, l'OM affrontait le FC Barcelone à… Perpignan au stade Aimé-Giral. A l'époque, l'USAP, le célèbre club de rugby à XV perpignanais entendait nouer une entente économique avec le FC Barcelone. Pour promouvoir ce partenariat entre les deux entités catalanes, un match de football fut organisé entre le Barça et l'OM.

Le FC Barcelone avait fait le déplacement avec une équipe bis voire ter car ses meilleurs éléments étaient blessés (Giuly, Edmilson), malade (Eto'o) ou retenus en sélection (Ronaldinho, Deco, Larsson, Van Bronckhorst, Marquez, Puyol, Xavi).

Frank Rijkaard, alors entraîneur du Barça, avait fait appel à plusieurs jeunes joueurs dont Lionel Messi.

Un Messi époustouflant

Portant un maillot avec le numéro 10 mais non floqué à son nom, Messi va se montrer très à l'aise sur le terrain, étalant sa technique avec des petits ponts, des grands ponts, des crochets.

« Quand il touchait le ballon, il y avait de la lumière partout. C'était un truc de malade », se remémore José Anigo, le coach de l'OM, dans les colonnes de La Provence.

« C'était un enfant, un inconnu et il avait été… exceptionnel ! Je me souviens que j'avais discuté avec Rijkaard après la rencontre et il m'avait dit que c'était la pépite du club », ajoute Anigo.

Messi, un inconnu ? Pas pour tout le monde. Car dans les rangs marseillais, deux joueurs de la génération 1987 savaient déjà qui était Messi. Il s'agit de Samir Nasri et d'Ahmed Yahiaoui. Ce dernier est lui aussi revenu sur ce match pour La Provence : « Messi était jeune, mais avec Samir, on avait déjà joué contre lui lors d'un tournoi avec l'OM. On avait rencontré Barcelone en demi-finale, et dans l'équipe il y avait Messi, mais aussi Fabregas. Nous, en équipe de France de jeunes, nous avions Franck Songo'o qui était à Barcelone, avec Messi. Nous avions donc déjà des retours au sujet d'un Argentin qui était phénoménal ! »

Au final, ce simple match amical ne sera pas anodin pour Messi car neuf jours plus tard, Rijkaard le lancera pour la première fois lors d'un match officiel à l'occasion du derby de Barcelone, contre l'Espanyol, en Liga.

La feuille de match

7 octobre 2004 : Olympique de Marseille-FC Barcelone (0-0)

Stade Aimé-Giral à Perpignan, 13 500 spectateurs environ. Arbitre : M. Auriac.

OM : Arphexad - Lizarazu (cap.) (Olembé, 46e), Beye (Ecker, 46e), L.N'Diaye, Ferreira - Hemdani (Koke, 65e), Costa (Yahiaoui, 65e), Nasri - Cheyrou (Déhu, 80e), Marlet (Bamogo, 46e), Fiorèse (Batlles, 46e).

FC Barcelone : Ruben - Damia (Guerao, 65e), Oleguer (cap.), Mora, Navarro - Tiago (Fragoso, 70e), Arnau (Verdo, 75e), Lolo (Fernandez, 46e) - Riera (Hidalgo, 86e), Messi, Alfi (Exposito, 46e).