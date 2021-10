PSG : Di Maria voit grand pour Messi, Neymar et Mbappé

Pour Téléfoot, l'ailier offensif du PSG s'est confié sur le trio star avec lequel il partage l'attaque francilienne.

Au Paris Saint-Germain, on parle logiquement beaucoup de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar... mais peut-être un peu moins d'Angel Di Maria. L'Argentin, qui n'est autre que le meilleur passeur de l'histoire du club francilien, est pourtant un autre danger constant pour les défenses adverses. Auteur d'un but et de deux passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'ancien du Real Madrid sera ainsi un atout de taille pour le PSG face au rival de l'Olympique de Marseille, ce dimanche soir (21h).

"Prouver que notre équipe est très forte"

Face aux hommes de Jorge Sampaoli, l'ailier de 33 ans, suspendu en C1 depuis le début de la saison, entend bien frapper un grand coup. En effet, Angel Di Maria s'est confié en longueur pour l'émission Téléfoot (TF1), livrant un discours plein de détermination. "Ce sont les meilleurs matchs, des classiques, des matchs qu’on veut jouer et gagner. S’imposer là-bas nous permettrait de prouver que notre équipe est très forte. On doit essayer d’assembler les pièces de ce puzzle pour être vraiment exceptionnels. On veut gagner, certes, mais avec la manière", a clamé El Fideo, qui s'attend clairement à ce que les stars offensives parisiennes finissent par faire taire les sceptiques.





"Ce sont trois joueurs exceptionnels, il y en a deux d'entre eux qui continuent de grandir et essaient d'être Ballon d'Or, ils sont parmi les meilleurs, et un qui est le meilleur du monde. Je crois que cette équipe, ce groupe, est très similaire à ce que j'ai connu au Real Madrid en 2014 quand nous avons gagné la Ligue des Champions".

"À ce moment-là, Cristiano Ronaldo, Bale ou Benzema étaient à leur meilleur niveau. Et là, Ney, Kylian et Messi sont aussi à leur meilleur niveau. Donc, en ce sens, ça y ressemble beaucoup, je crois que les trois peuvent jouer ensemble tranquilles et le meilleur nous attend", a analysé le joueur du Paris Saint-Germain, confiant. Si les trois éléments cités parviennent avec le temps à mieux s'entendre sur le terrain, leur association promet d'être particulièrement dévastastrice pour les défenses...!