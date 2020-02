OM, Perrin : "Payet n'était pas assez sérieux à Saint-Etienne"

L'ancien entraîneur de l'ASSE et de l'OL a confessé que l'international français n'était pas irréprochable hors du terrain dans sa jeunesse.

Souvent tancé pour son surpoids et ses périodes de méforme, Dimitri Payet n'en reste pas moins un joueur extraordinaire et décisif lorsqu'il est en forme. En ce début d'année 2020, le meneur de jeu français porte l' , deuxième de , et a offert la victoire à son équipe face à grâce à une frappe magistrale. Dimitri Payet est même aux portes de l'équipe de selon de nombreux observateurs.

Si le palmarès de Dimitri Payet en club n'est pas pléthorique, loin de là, le meneur de jeu a réussi partout où il est passé, que ce soit à l'ASSE, à , à West-Ham mais aussi à l'Olympique de Marseille. Certes, Dimitri Payet a souvent connu des débuts timides dans ses clubs respectifs, et parfois des fins de parcours en eau de boudin, mais a toujours réalisé au moins une grande saison sous chaque maillot dans sa carrière.

"Quand vous faites la fête, vous risquez les blessures"

Entraîneur de l'ASSE entre 2008 et 2009, Alain Perrin a côtoyé Dimitri Payet chez les Verts. Invité sur RMC Sport, l'entraîneur français a critiqué le comportement du meneur de jeu en dehors du terrain : "Je n’avais pas beaucoup de tolérance, il fallait que les joueurs donnent tout sur le terrain, à l’entraînement, à côté. J’étais vraiment exigeant sur l’ensemble du métier. Mais avec le temps, j’ai appris à composer aussi avec la personnalité des joueurs. Je pense à Dimitri (Payet) par exemple, quand il était plus jeune."

"Quand les jeunes ont 22 ou 23 ans, ils pensent beaucoup à sortir et faire la fête, c’est de leur âge. Mais ce n’est pas toujours compatible avec la préparation parce que la récupération est quelque chose de très important. Et quand vous faites la fête, vous picolez, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne pouvez plus avoir le même degré de forme. Et vous risquez les blessures. C’est pour ça que les entraîneurs doivent aussi protéger les joueurs", a ajouté Alain Perrin.

Dimitri Payet aura attendu la saison 2010-2011 pour réaliser sa saison la plus accomplie avec les Verts en marquant treize fois en et délivrant six passes décisives. Depuis, Dimitri Payet a progressé et fait aujourd'hui le bonheur d'André Villas-Boas qui l'a encensé fin janvier après le match nul contre Angers alors qu'il était absent : "Barcelone est Messi-dépendant, la est Ronaldo-dépendante. Si on est Payet-dépendants, on est Payet-dépendants... Mais ça ne m’inquiète pas. Les bons joueurs font la différence. Mais je n’ai pas de problèmes à assumer une chose comme ça". Dimitri Payet a évolué et aujourd'hui, même s'il n'est pas toujours au top de sa forme physique, il est un joueur majeur de son équipe.