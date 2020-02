OM, Villas-Boas : "L'écart avec Lyon en Ligue 1 ne veut rien dire sur ce match"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut aller en demi-finale de Coupe de France et conforter sa deuxième place en Ligue 1 cette semaine.

L'Olympico entre l'OM et l'OL promet d'être bouillant en . Ces dernières années, le choc entre les deux Olympiques ont toujours été chauds sur et en dehors du terrain. Deuxième de , seule défense des cinq grands championnats à ne pas avoir encaissé un but en championnat en 2020, l'OM arrive en pleine confiance face à son rival. En conférence de presse, André Villas-Boas a souligné l'importance de la semaine à venir avec le choc face à l'OL en Coupe et celui face à , quatrième de , en championnat.

"On a un groupe réduit. Je veux jouer à fond ce match. On veut aller en demi-finale de coupe face à un rival et on veut mettre Lille à douze points en Ligue 1. On aura ensuite du temps pour récupérer après cet effort. aussi a des blessures et des suspensions. Lyon a fait un bon mercato, ils ont les moyens. Je pense que nous pouvons jouer à fond pour gagner ce match à Lyon. Les 16 points d'écart en championnat ne veulent rien dire. On a été plus régulier et eux ont raté plusieurs chances", a expliqué le Portugais.

"Cette série va s'achever"

"Ils sont très bons et possèdent une qualité technique incroyable. Ils sont qualifiés en finale de , ils peuvent viser la via le championnat. Non ce n'est pas une saison ratée. Lyon écarté du podium ? Je ne sais pas car beaucoup d'équipes perdent des points. Notre chance c'est d'être sorti de ce groupe. Je ne veux pas y retourner. Il reste OL-OM, OM-PSG et d'autres situations où l'on peut perdre des points. On a une bonne marge devant nous mais il faut continuer de gagner. Tout peut encore se passer. Je veux que l'on reste concentré sur cette deuxième place. C'est trop tôt pou savoir, on verra fin mars", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas est conscient que ces matches seront différents de celui face à , une équipe qui ferme davantage le jeu : "Plus facile de jouer l'OL et Lille que Toulouse ? Peut-être oui mais contre Toulouse on était un peu fatigué et on a subi des contre-attaques. Ce n'est pas l'idéal de jouer ces deux équipes en trois jours. C'est encore pire pour Lyon qui a joué dimanche. Je suis sûr de la motivation de mes joueurs et de leur état physique. C'est la qualité individuelle qui fera la différence."

Le Portugais se sent très bien à l'OM : "Un jour cette série va s'achever mais c'est notre meilleure force. Si on passe la semaine encore invaincu cela voudra dire que l'on a distancé Lille en Ligue 1 et que nous sommes en demi-finale de Coupe. Mon adaptation à Marseille ? C'est lié à l'envie et l'état d'esprit du groupe ainsi qu'à la relation que nous avons avec. Je n'ai pas eu de problèmes avec ce groupe. Nous avons une relation honnête même avec les joueurs qui ne jouent pas. Avec les résultats la situation se tranquillise un peu. J'ai été très bien reçu par le groupe, par la et la presse. Cela me permet de vivre tous les jours avec le sourire".