OM, Alvaro Gonzalez : "Il n'y a qu'un seul Olympique"

Le défenseur central de l'Olympique de Marseille a lancé l'Olympico face à l'OL. L'Espagnol est surmotivé à l'idée d'affronter les Zones.

Arrivé l'été dernier en provenance de , Alvaro Gonzalez a apporté de la sérénité à la défense de l' . Le défenseur espagnol est le grand artisan de la solidité de l'OM sur le début d'année 2020. Et Alvaro Gonzalez qui a été adopté par le public phocéen a bien compris l'importance de l'Olympico à venir contre l'Olympique Lyonnais en . En conférence de presse, Alvaro Gonzalez a déjà lancé cette rencontre tant attendue.

"Depuis le premier jour j'ai remarqué cette ambiance très chaude. Pour moi il n'y a qu'un seul olympique et c'est l'OM. Nous essaierons de montrer sur le terrain que ce ne sont pas que des paroles en l'air et que nous sommes les plus forts. Je crois que cela va être un match intéressant. Ce sera un match dur et intense. Nous devons jouer de la meilleure façon possible pour gagner. Ce sera difficile mais l'équipe est en confiance. Nous aimons ce type d'affiches. Être en demi-finale de Coupe et deuxième de ce sera bien pour la fin de saison", a indiqué le défenseur de l'OM.

"Un jour je perdrai mais je souhaite que cela soit le plus tard possible"

"Plus que nos adversaires nous devons garder notre ligne de conduite. Nous devons atteindre nos objectifs. Hier c'était une partie intéressante entre Paris et . Nous avons des objectifs élevés. Notre objectif c'est le podium et nous sommes en bonne position. La Coupe c'est une compétition particulière et nous devons viser les titres dans toutes les compétitions. Nous allons continué de chercher la victoire. Nous sommes en confiance grâce à notre invincibilité. Nous voulons gagner à Lyon", a ajouté le défenseur espagnol.

Invaincu avec l'OM, Alvaro Gonzalez a ironisé sur son statut de porte bonheur : "Le porte bonheur ? C'est certain que je n'ai pas encore perdu. J'espère juste qu'à la fin notre objectif, la qualification en , sera atteint. C'est le plus important. Après chaque match je reçois des messages d'amis, de proches, et de plein de monde. Il y a parfois quelques blagues après les victoire. Un jour je perdrai mais je souhaite que cela soit le plus tard possible. À titre personnel, être si bien accueilli dans un nouveau pays c'est très bien".

Le défenseur espagnol a prononcé quelques mots en français : "Je l'ai déjà dit, je suis content ici et j'en parlerai avec Andoni. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions. Il n'y a pas d'urgence mais je souhaite rester. Si je parle mal d'un machin contre Lyon cela va être difficile. C'est plus facile pour moi en Espagnol parce que si on dit quelque chose de mal cela va être compliqué avec la presse. Je parle un peu Français avec mes coéquipiers et c'est le mieux pour apprendre malgré les cours. Le Français de Marseille c'est un peu différent avec Dim', Bouna".