OM, Payet s’exprime sur son avenir

Dimitri Payet a donné un indice sur la suite qu’il compte donner à sa carrière.

Tandis que son coéquipier Florian Thauvin a choisi de mettre fin à son séjour au club, Dimitri Payet, lui, n’a pas l’intention de quitter l’Olympique de Marseille. Le Réunionnais se voit poursuivre son histoire avec les Phocéens. D’abord en tant que joueur, puis comme membre du club dans un rôle qui reste à définir.

Lors d’une interview accordée à l’émission Téléfoot, Payet a confirmé qu’il avait l’intention de s’inscrire dans le nouveau projet du club. « On a discuté avec Jorge Sampaoli dès son arrivée, il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi, j’essaie de rendre cette confiance », a-t-il déclaré.

L’international français a par ailleurs affirmé qu’il n’a jamais vraiment songé à aller voir ailleurs, même quand il a traversé sa période compliquée lors de la première partie de la saison : « J’ai passé les 3/4 de ma carrière ici et je compte encore m’investir dans ce club quand j’aurai terminé. On peut dire que c’est mon club, ma ville et mon stade. J’espère que quand j’aurais fini, on gardera une trace et bon un souvenir de moi, même si tout n’est pas rose de temps en temps avec les supporters, mais on va dire que quand on est amoureux c’est comme ça ».

Une saison somme toute honorable pour Payet

Durant la phase aller du championnat, l’ancien Lillois a été très irrégulier. Les quelques kilos de trop qu’il trainait expliquaient en partie son faible rendement et lui ont notamment valu d’acides critiques, y compris de la part des supporters marseillais. Mais, il s’est bien ressaisi et a fini l’exercice de manière positive, avec plusieurs prestations séduisantes comme celle livrée à Reims (3-1), le 23 avril dernier.

Au niveau statistique, Payet affiche 7 buts et 10 passes décisives en 32 rencontres de championnat, dont 27 comme titulaire.

Ce dimanche soir, avec ses coéquipiers, il tentera d’assurer la qualification de son équipe pour la prochaine Ligue Europa. Face à Metz, l’OM n’a besoin que d’un match nul pour être sûr de finir cinquième.