OM, Pablo Longoria évasif sur l’avenir d’Aubameyang

Après une première saison réussie à l’OM, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est en discussion à La Commanderie.

Venu à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang, qui était très critiqué après quelques matchs difficiles, a fini par mettre tout le monde d’accord. Après une saison réussie sur le plan individuel, l’avenir du Gabonais qui est sous contrat jusqu’en 2026, est sur les lèvres.

Aubameyang n’ira pas en Arabie Saoudite

En quête d’une place en Europe, l’Olympique de Marseille a tout perdu. Le club phocéen a terminé à la huitième place du championnat de France et ne sera pas présent en Europe lors de la saison prochaine. Nonobstant cela, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé qu’il ne bougera pas du club cet été. Ceci après le dernier match de la saison contre Le Havre (victoire 1-2).

Mais ces dernières heures, le nom de l’ancien capitaine des Gunners d’Arsenal est très associé en Arabie Saoudite, qui lui fait les yeux doux depuis quatre ans. Si L’Equipe a indiqué que l’ancien du Borussia Dortmund pourrait débarquer en Arabie Saoudite, notamment dans le club Al-Shabab qui voudrait le recruter, Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, affirme que le capitaine des Panthères du Gabon ne devrait pas bouger.

Longoria n’est pas certain pour Aubameyang

Dans une interview accordée à Le Figaro, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué l’avenir de son buteur gabonais. A en croire le dirigeant espagnol, nul ne sait exactement de quoi sera fait l’avenir de l’ancien avant-centre du FC Barcelone cet été.

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect », a déclaré Longoria.

Auteur de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues à l’OM cette saison, le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé peut comme ne peut pas bouger du club phocéen cet été.