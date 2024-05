Marseille : Convoité par l'Arabie Saoudite, Aubameyang a pris sa décision

L’attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa décision suite aux sirènes de l’Arabie Saoudite.

A l’instar du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été compliqué. Ce sera encore plus pour l’OM, qui est toujours à la recherche d’un entraineur, alors qu’il ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. C’est d’ailleurs cette non qualification européenne qui va contraindre le club phocéen à prendre des décisions fortes en libérant surtout des joueurs. L’OM pourrait même être aidé par l’Arabie Saoudite qui est intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club est soumis à la décision du Gabonais qui a déjà tranché sur sa situation.

L’OM retient son souffle pour Pierre-Emerick Aubameyang

L’Olympique de Marseille ne disputera de Coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui oblige le club marseillais à réduire sa masse salariale d’au moins 30% comme l’avait prévu les dirigeants en cas de non qualification européenne. Plusieurs seraient d’ailleurs sur le départ dont Jean Onana qui devrait retourner au Besiktas. En plus de milieu de terrain camerounais, Joaquin Correa, prêté par l’Inter Milan, ne devrait pas être conservé non plus alors que Leonardo Balerdi est courtisé par l’Atlético Madrid. Cependant, le dossier le plus important du mercato, outre celui de l’entraineur, reste celui de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang dit non à l’Arabie Saoudite

Même si l’OM ne sera pas Européen la saison prochaine, Pierre-Emerick Aubameyang est l’homme fort de cette campagne. Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison, l’international gabonais aura porté le club marseillais à plusieurs reprises lors de cet exercice. Une performance impressionnante dont l’OM pourrait ne plus jouir la saison prochaine si l’on s’en tient aux révélations de L’Equipe dans la matinée de ce mardi.

Le quotidien a en effet, révélé que le club saoudien, Al-Shabab, serait sur le point de passer à l’attaque pour Aubameyang. Mais Sébastien Denis fait savoir plus tard que l’ancien stéphanois ne serait pas intéressé par un départ en Arabie Saoudite. Selon le journaliste de Foot Mercato, l’ex-capitaine d’Arsenal souhaiterait aller au bout de son contrat, qui expire dans deux ans, avec l’OM.