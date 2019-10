OM, OL, les Bleus, la sextape... : les confidences de Valbuena

Au cours d'un entretien accordé à So Foot, Mathieu Valbuena a évoqué plusieurs thèmes de sa carrière. Il a reconnu avoir été "lynché pour rien".

Désormais âgé de 35 ans, Mathieu Valbuena évolue à l’Olympiacos depuis l’été dernier avec déjà 4 buts 8 passes décisives au compteur.

Son retour au Vélodrome avec l'OL : "Moi j’aime bien les ambiances électriques, ce qui m’a le plus peiné, c’est d’avoir tant apporté à l’ et d'être reçu comme ça. Mais croyez-moi, c’était un contexte qui voulait ça. Moi je 'vis' sur Marseille, je ne vois jamais une personne m’insulter dans la rue. Tous les gens me disent 'merci pour tout ce que tu as fait à l’OM, tu devrais revenir'."

Le transfert à : "A mon arrivée, les Bad Gones ont été clairs avec moi et m’ont dit qu’ils n’étaient pas favorables à ma venue, se souvient-il. Et à la fin quand je fais mon dernier match contre Nice, j’ai reçu la standing ovation du Parc OL et plusieurs groupes de supporters des Bad Gones m’ont dit qu’ils ne voulaient pas que je parte."

Les Bleus et la sextape : "J’aurais aimé avoir une autre sortie, choisir ma sortie en équipe de . C’était mon désir. Faut être clair, s’il n’y a pas cette affaire, je fais au moins l’Euro 2016. C’est une évidence. Quelque part, ça n’a pas été sportif. Si je reste dans la continuité de ce que je faisais, tu me reprends à la prochaine sélection donc on n’a pas voulu pour soi-disant me protéger, mais en fin de compte ça ne m’a pas protégé puisque j’ai été perdant à tous les niveaux. J’ai été victime et perdant. Après, qu’il y ait une nouvelle génération etc., aucun problème. Mais je pense ne pas mériter ça."