OM – OL : Ces cadres voulaient jouer le match malgré les incidents

Le choc en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de France n’a finalement pas eu lieu comme l’espéraient les amoureux du cuir rond.

Alors que l’on s’attendait à un Olympico de taille, dimanche, c’est plutôt à une soirée cauchemardesque qu’ont eu droit les acteurs et amoureux du championnat de France. Le match tant attendu pour clôturer la dixième journée a dû être reporté pour des raisons d’incidents d’avant-match.

Ces cadres lyonnais voulaient quand-même jouer

C’est une horrible scène qui a marqué la soirée du dimanche 29 octobre 2023 en championnat de France. Ce soir-là, l’Olympique de Marseille devrait accueillir son homologue lyonnais dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Mais la rencontre n’a pas pu se tenir.

Alors que la délégation lyonnaise était à Marseille pour se rendre au Stade Orange Vélodrome, le bus des Gones a été caillassé par des supporters de l’Olympique de Marseille. L'entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé au visage par des éclats de verre, son adjoint également. Une attaque, qui a contraint les autorités compétentes à reporter la rencontre.

L'article continue ci-dessous

Getty

Mais des cadres de l’Olympique Lyonnais voulaient quand-même jouer ce match malgré les graves incidents enregistrés. Ceci dans le but de marquer la soirée afin d’obtenir leur première victoire de la saison. A en croire les informations de L’Equipe, plusieurs cadres des Gones, dont Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, auraient souhaité jouer le match, tout en respectant les émotions de chacun. Mais la rencontre ne se disputera pas et les joueurs viendront même se présenter devant leurs supporters qui ont fait le déplacement.

Grosso dans un état inquiétant

Blessé, Fabio Grosso a une entaille de trois centimètres au-dessus de l’œil gauche, selon Prime Video. Selon les informations de L'Équipe, les médecins ont immédiatement pris en charge l’entraîneur des Gones pour lui réaliser une série d'examens médicaux afin d’évaluer l'étendue de ses blessures. Mais celui-ci ne serait pas favorable aux soins.

Getty/Prime Video

Les enquêtes étant en cours pour identifier les auteurs de l'attaque, le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été reporté à une date ultérieure. Les mesures prises par la Commission de discipline sont très attendues prochainement.