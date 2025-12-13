OM - Monaco, Paul Pogba ne jouera pas au Vélodrome (Officiel)

Le retour progressif de Paul Pogba sur les terrains devait marquer une nouvelle étape importante ce week-end. Alors que l’AS Monaco s’apprête à défier l’Olympique de Marseille dans un Vélodrome incandescent en clôture de la 16e journée de Ligue 1, le doute s’est rapidement installé autour de la présence de Paul Pogba. Entre prudence médicale et gestion d’un retour attendu depuis de longs mois, le club monégasque a dû trancher. La décision est désormais officielle et prive ce choc de Ligue 1 d’un nom particulièrement scruté.

Paul Pogba forfait pour OM - Monaco

Paul Pogba voyait son retour au très haut niveau s’inscrire dans une montée en puissance maîtrisée. Revenu à la compétition après une longue absence, Paul Pogba avait disputé les trois dernières rencontres de Ligue 1 en sortant du banc, avec l’objectif de retrouver progressivement du rythme. Mais en milieu de semaine, une alerte physique est venue freiner cette dynamique. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli avait évoqué une gêne ressentie par Paul Pogba au genou droit dès l’échauffement, précisant qu’il n’était pas à 100 %, malgré une blessure jugée légère.

La prudence a finalement prévalu. Paul Pogba est officiellement forfait pour le déplacement à Marseille, dimanche soir à 20h45. Une absence notable pour le milieu de 32 ans, mais aussi pour le technicien monégasque, déjà privé d’Ansu Fati. En revanche, Christian Mawissa et Eric Dier effectuent leur retour dans le groupe, offrant quelques solutions défensives supplémentaires à Monaco malgré l’absence de Paul Pogba.