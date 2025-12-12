À l’approche d’un déplacement déjà crucial à Marseille, un doute inattendu s’installe autour de Paul Pogba. Alors que l’AS Monaco espérait poursuivre la remontée progressive du milieu tricolore, une gêne ressentie avant le match de Ligue des champions contre Galatasaray vient fragiliser cette dynamique. L’incertitude demeure sur sa capacité à tenir sa place face à l’OM, au moment où son retour au premier plan semblait enfin prendre forme. Cette nouvelle alerte interroge la suite du calendrier monégasque et les ambitions du club, qui comptait sur lui pour aborder une série d’échéances déterminantes.
Monaco, nouvelle alerte pour Paul Pogba avant l'OM
Paul Pogba incertain pour OM - Monaco
Absent des terrains pendant plus de deux ans entre suspension, blessures et affaires extrasportives, Paul Pogba traverse une phase où chaque séance d’entraînement devient un test. Sa réapparition le 22 novembre lors du lourd revers contre Rennes (4-1) devait marquer un tournant positif, avant qu’une tension au tendon du genou, détectée à l’échauffement face à Galatasaray (1-0), ne stoppe son élan. Resté sur le banc lors de la victoire monégasque, il n’a retrouvé l’entraînement que tardivement cette semaine. Sébastien Pocognoli a confirmé, auprès de L’Equipe, que Paul Pogba « n’était pas à 100 % », laissant planer le doute sur sa présence pour Marseille.
Malgré ce contretemps, Paul Pogba demeure essentiel dans la reconstruction sportive du club. Le champion du monde 2018 l’a répété : avant toute ambition internationale, il privilégie un retour durable en forme sous les couleurs monégasques. Ses premières minutes à Rennes l’avaient d’ailleurs conduit à relativiser ses objectifs, rappelant qu’il devait « d’abord bien jouer avec Monaco » avant d’envisager plus. Toutefois, cette fragilité physique rappelle que son retour ne peut se faire qu’étape par étape, et que la confrontation contre l’OM pourrait arriver trop tôt dans ce processus.
Un calendrier serré pour Paul Pogba et Monaco
La situation de Paul Pogba intervient dans une séquence où chaque match compte pour l’AS Monaco. Le déplacement à Marseille, en clôture de la 16e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45), constitue déjà un test majeur pour un collectif qui s’appuie fortement sur l’expérience du milieu français. En interne, selon RMC Sport, le staff répète que Paul Pogba apporte un supplément d’âme, un leadership et une présence technique qui modifient l’équilibre du groupe dès qu’il est disponible. D’où l’importance de mesurer précisément le risque avant de l’aligner au Vélodrome.
Un autre défi attend ensuite les Monégasques : un voyage à Auxerre en Coupe de France, seule affiche opposant deux équipes de l’élite lors des 32es de finale. Puis viendra la réception de l’OL pour commencer 2026, une rencontre où la présence de Paul Pogba serait un atout stratégique compte tenu de son vécu au plus haut niveau. La progression souhaitée par Monaco dépendra en grande partie de sa capacité à enchaîner. Cette nouvelle alerte, survenue au mauvais moment, rappelle que l’équation reste délicate à maîtriser.