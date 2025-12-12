Monaco, nouvelle alerte pour Paul Pogba avant l'OM

La situation de Paul Pogba intervient dans une séquence où chaque match compte pour l’AS Monaco. Le déplacement à Marseille, en clôture de la 16e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45), constitue déjà un test majeur pour un collectif qui s’appuie fortement sur l’expérience du milieu français. En interne, selon RMC Sport, le staff répète que Paul Pogba apporte un supplément d’âme, un leadership et une présence technique qui modifient l’équilibre du groupe dès qu’il est disponible. D’où l’importance de mesurer précisément le risque avant de l’aligner au Vélodrome.

Un autre défi attend ensuite les Monégasques : un voyage à Auxerre en Coupe de France, seule affiche opposant deux équipes de l’élite lors des 32es de finale. Puis viendra la réception de l’OL pour commencer 2026, une rencontre où la présence de Paul Pogba serait un atout stratégique compte tenu de son vécu au plus haut niveau. La progression souhaitée par Monaco dépendra en grande partie de sa capacité à enchaîner. Cette nouvelle alerte, survenue au mauvais moment, rappelle que l’équation reste délicate à maîtriser.