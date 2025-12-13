Marseille - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le bouquet final de la Ligue 1 en 2025. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco dans un Vélodrome transformé en forteresse imprenable. Invaincus à domicile cette saison, les Phocéens veulent profiter de cet atout majeur pour chasser les doutes nés de leurs récents accrocs en championnat (nul contre Toulouse, défaite à Lille) et s'offrir un Noël au chaud sur le podium.

L'OM porté par son duo de feu

Si l'infirmerie marseillaise est bien remplie (Medina, Harit, Traoré...), l'attaque, elle, est en pleine forme. Revigorés par leur succès européen à Bruxelles, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang arrivent lancés. Le Gabonais, meilleur passeur de la Ligue des Champions, et l'Anglais, auteur d'un doublé cette semaine, forment un duo redoutable capable de faire sauter n'importe quel verrou. Face à une défense monégasque friable (26 buts encaissés), ils auront des espaces pour briller.

Monaco, l'énigme capable de tout

En face, Monaco reste une énigme. Capable de battre le PSG ou Galatasaray, mais de sombrer à Brest ou Lens, l'équipe d'Adi Hütter est imprévisible. Retombés à la 7ème place, les Monégasques jouent gros : une défaite les éloignerait dangereusement du wagon de tête. Privés peut-être de Paul Pogba, incertain, ils s'appuieront sur la forme retrouvée de Folarin Balogun pour tenter de faire tomber l'OM chez lui, ce qu'ils n'ont plus fait depuis 2022.

Un choc pour l'Europe

Au-delà de la rivalité régionale, ce match est un tournant pour la course à l'Europe. Pour l'OM, gagner signifie consolider sa place dans le top 3 et rester au contact du duo PSG - Lens. Pour Monaco, c'est l'occasion de revenir dans la course et de prouver qu'ils ont les épaules pour viser plus haut que le milieu de tableau.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Monaco

Horaire et lieu du match Marseille - Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

La rencontre entre l'OM et Monaco se tiendra ce dimanche à partir de 20h45, heure française, au Stade Orange Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille abordera la réception de Monaco avec plusieurs absences confirmées. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri sont toujours forfaits et n’ont pas repris l’entraînement collectif. Roberto De Zerbi a confirmé que leur retour n’était pas imminent, sans donner de calendrier précis, notamment pour Gouiri, encore en convalescence après son opération à l’épaule.

Une incertitude demeure en revanche autour de Michael Murillo. Le latéral panaméen ressent une gêne au mollet et sera évalué jusqu’au dernier moment, même si le staff se veut plutôt rassurant. Ruben Blanco, touché au genou, reste également incertain.

Bonne nouvelle en revanche sur le plan offensif : Pierre-Emerick Aubameyang devrait être disponible pour ce choc, avant de rejoindre sa sélection en vue de la CAN. De Zerbi devrait donc s’appuyer sur son ossature habituelle pour tenter de poursuivre la dynamique marseillaise face à un concurrent direct.

Infos sur l'équipe de Monaco

L’AS Monaco aborde le déplacement au Vélodrome avec plusieurs incertitudes, à commencer par Paul Pogba. Touché à un genou à l’échauffement face à Galatasaray, le champion du monde n’est « pas à 100 % » selon Sébastien Pocognoli. Revenu à l’entraînement vendredi, il reste incertain et une décision sera prise au dernier moment, le staff refusant tout risque inutile.

Sur le plan défensif, Eric Dier (mollet) et Christian Mawissa (ischio-jambiers) sont encore en balance, tandis que Jordan Teze est suspendu. En revanche, Denis Zakaria et Thilo Kehrer font leur retour après suspension, un renfort bienvenu en vue de ce choc exigeant face à l’OM.

La forme des deux équipes

