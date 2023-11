OM : Marcelino recadre Eric Di Meco

Lors sa dernière sortie sur l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a attaqué Marcelino. L’Espagnol lui répond sèchement.

Analysant la dernière sortie de l’Olympique de Marseille contre le RC Lens (défaite 1-0), l’ancien défenseur des Phocéens, Eric Di Meco en a profité pour envoyer une pique à Marcelino, ancien coach de l’OM.

Di Meco tacle l’OM

Dimanche, l’Olympique de Marseille était en déplacement au Stade Bollaert-Delelis pour en découdre avec le RC Lens en clôture de la douzième journée de Ligue 1 de France. Une rencontre au cours de laquelle les Marseillais ont été très décevants offensivement face à une défense des Sang et Or très en place. Sur les antennes du RMC, le champion d’Europe 1993 a critiqué les performances des attaquants de l’OM.

« Ce qui m’inquiète c’est le niveau offensif de l’OM. Devant c’est le néant. Mais un néant ! C’est-à-dire que Sarr ne sait plus du tout dribbler un mec, je ne sais pas s’il a su, car c’était souvent sur la vitesse. Mais là, dès qu’il a le ballon dans les pieds et qu’il doit fixer, il s’embrouille. Ndiaye, il nous fait des contrôles orientés et puis derrière il n’y a plus rien. Vitinha, je n’en parle pas, mais il va peut-être falloir demander un jour où sont passés les 32 millions d’euros de Vitinha. Il faudra poser la question parce que ce n’est pas possible que ce garçon il coûte 32 millions », a laissé entendre Eric Di Meco.

Attaqué, Marcelino répond à Di Meco

Profitant de son temps d’antenne, Eric Di Meco a abordé le mercato de l’Olympique de Marseille, notamment le départ d’Alexis Sanchez. A en croire l’ancien arrière gauche de l’Equipe de France, Pablo Longoria et la direction de la formation phocéenne ont décidé de laisser partir le Chilien puisque Marcelino n’en voulait pas.

Si la Villarreal a décidé de se séparer de Pacheta, le Sous-marin jaune a fait appel à Marcelino pour reprendre les commandes d’un club qu’il a déjà eu à diriger par le passé (janvier 2013-août 2016). En conférence de presse, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a été interrogé par un journaliste chilien sur le départ d’Alexis Sanchez.

Interrogé à ce sujet, l’ancien coach de Valence et de Séville a préféré ne pas répondre. « Je répondrais bien à la question, mais ce n’est ni le lieu ni le moment. Je ne décide du sort de personne. Vous devez me poser la question d’une autre manière », a répondu le technicien espagnol de 58 ans, qui a signé jusqu’en 2026 avec Villarreal.