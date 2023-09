OM : Marcelino démissionne, un joueur jubile déjà !

Le départ de Marcelino à la tête du staff technique de l’OM ne fera pas que des malheureux. Ce joueur s’en réjouit.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. C’est le cas échéant pour ce joueur de l’Olympique de Marseille, qui est en pleine joie après la démission actée de l’entraîneur espagnol de l’OM, Marcelino.

Marcelino quitte l’Olympique de Marseille

Lundi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenu une réunion avec les associations des supporters de l’Olympique de Marseille. Au cours de cette assise, les supporters ont exigé la démission du président de l’OM Pablo Longoria. Ceux-ci sont allés jusqu’à menacer de mort le président phocéen s’il ne cède pas à la pression. Ce qui a poussé Longoria et d’autres dirigeants du club à accepter de se mettre temporairement en retrait pour calmer la tension.

Critiqué pour son style de jeu et pointant de doigt pour les contreperformances de l’OM, l’entraîneur Marcelino a jugé bon de jeter l’éponge et de quitter son poste d’entraîneur de l’équipe phocéenne. S’il aurait fait ses adieux à ses joueurs, mardi, l’ancien coach de Valence et de Bilbao ne s’est pas rendu à Amsterdam, ce mercredi, dans le cadre du match de la première journée de Ligue Europa contre l’Ajax, jeudi (21h). Sa démission a été officialisée, ce mercredi, quelques heures après le départ du groupe pour Amsterdam.

Azzedine Ounahi, le plus heureux !

Si certains joueurs vont regretter le départ de Marcelino, ce ne serait pas le cas pour tout le monde au sein de la formation marseillaise. A titre illustratif, on peut citer Azzedine Ounahi, qui ne pourrait que se réjouir de ce qui arrive à son coach. Très moins utilisé par le tacticien espagnol, le Lion de l’Atlas devrait être soulagé par le départ de son coach.

Le système de jeu de Marcelino tue la visibilité et le talent d’Azzedine Ounahi. Milieu de terrain central de formation, l’international marocain (18 sélections, 02 buts) est très mal exploité par Marcelino à l’Olympique de Marseille. L’ancien Angevin est utilisé comme milieu gauche par le coach espagnol à Marseille. Ce qui ne plaît pas à plusieurs supporters du club phocéen, qui réclament le bon positionnement du joueur de 23 ans, qui a encore fait preuve de bonne performance à son poste de prédilection lors de la dernière trêve internationale avec le Maroc.

Bien qu’il ait marqué un but contre Reims en Ligue 1 (sa seule apparition en championnat de France cette saison), Azzedine Ounahi n’a plus retrouvé les terrains avec le groupe marseillais depuis plus d’un mois. Son dernier match remonte au 15 août face lors de l’élimination face à Panathinaïkos. Celui qui a fortement à l’issue duquel il a fortement critiqué l’arbitrage. S’il était annoncé sur le départ l’hiver prochain, le Marocain devrait rester en cas de nomination d’un nouvel homme fort à la tête de la barre technique olympienne.

Dans le groupe de l’OM en déplacement pour affronter l’Ajax jeudi (21h) en Ligue Europa, Azzedine Ounahi pourrait débuter dans la formation de Jacques Abardonado. Ce dernier est nommé entraîneur intérimaire après le départ acté de Marcelino.