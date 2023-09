Marcelino n’est plus coach de l’OM !

L’entraineur espagnol aurait soumis sa démission à la direction marseillaise et elle a été acceptée. Jean-Pierre Papin le remplace provisoirement.

Quelques mois à peine après son arrivée au club, Marcelino a déjà jeté l’éponge. Le coach espagnol vient d’abandonner son poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille. Si l’on en croit une information divulguée par L’Equipe, il aurait fait part de cette décision ce mardi à ses joueurs. Pour lui succéder, c’est la légende du club Jean-Pierre Papin qui devrait être désignée à titre provisoire.

Marcelino jette l'éponge

Marcelino n’aura donc pas résisté à la première tempête qui a secoué le club cette saison. Sous le feu des critiques, en raison d’un jeu minimaliste, il a fait le choix de rendre son tablier. La source ne dit pas s’il y a un lien avec la réunion houleuse qui a eu lieu lundi et a impliqué des groupes de supporters et Pablo Longoria. D'après RMC Sport, il y en a bien un cependant. Le technicien ibérique aurait été choqué par les menaces proférées par les supporters à l'encontre du président olympien. Il se serait dit qu'il valait mieux que ça soit lui qui paye les pots cassés et assume la responsabilité de l'échec plutôt que son ami.

Après cinq journées de championnat, Marseille est 3e au classement de la Ligue 1, sans revers concédé. Mais ce bilan arithmétique plutôt positif est en trompe l’œil. L’équipe phocéenne a été très décevante depuis la reprise, ratant notamment la qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions.

L’ancien coach de Bilbao est arrivé sur les bords de la Canebière en voulant tout révolutionner. Sa tactique et sa philosophie tranchaient totalement avec celles de son prédécesseur Igor Tudor. Le système de jeu était aussi différent de celui qu’avait l’équipe durant la campagne écoulée. Des préceptes qu’il a cependant eu du mal à appliquer. Il y a encore quelques jours, il avait demandé du temps pour pouvoir faire évoluer sa formation comme il l’espérait mais le nul concédé contre Toulouse à domicile (0-0) a constitué la contre-performance de trop.

Marcelino ne sera donc resté que deux mois et demi sur le banc marseillais. Pour retrouver la trace d’un passage aussi court pour un coach dans la cité phocéenne (hormis les intérimaires), il faut remonter au Croate Tomislav Ivic en 2001/2002 (91 jours).

Papin sur le banc en attendant Tudor ?

Le poste à l’OM est donc vacant et c’est Jean-Pierre Papin qui devrait être intronisé comme nouvel entraineur. La légende du club, qui occupait jusqu’ici le poste d’ambassadeur, devrait être sur le banc au moins à l’occasion du match de Ligue Europa contre l’Ajax jeudi prochain.

Et après ? Après, il s’avère qu’un grand entraineur est actuellement libre en la personne d’Igor Tudor. Le Croate n’a pas repris une autre équipe depuis son départ du club. Après s’être bien ressourcé auprès des siens, il se peut qu’il accepte un come-back si jamais Pablo Longoria lui passe un coup de fil.