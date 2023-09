Inquiétude à l'OM ! La CAN 2023 va décimer l’équipe

La direction de l’OM commence à redouter dès maintenant la période de la CAN 2023, vu qu’une bonne partie de son effectif sera concernée.

Dans quatre mois, démarre en Côte d’Ivoire la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Une compétition internationale en plein milieu de la saison et qui va contraindre les clubs européens à libérer leurs joueurs africains. L’OM, dont presque la moitié de l’effectif émane de ce continent, est parmi les plus touchés.

L’OM pourrait perdre 9 joueurs pendant la CAN

Neuf joueurs de Marseille pourraient être concernés par ce tournoi, comme le précise La Provence dans son édition du jour. C’est beaucoup, mais le pire a été évité puisque le centrafricain Geoffrey Kondogbia et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne se sont pas qualifiés avec leurs sélections respectives.

Au moins six éléments sont partants certains pour cette Coupe d’Afrique car ils figurent parmi les cadres au sein de leurs pays. Il s’agit des Sénégalais Pape Gueye, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye, des Marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit et du Congolais Chancel Mbemba. Sans eux, et à moins qu’il y ait des renforts conséquents dès le début du mercato hivernal, Marcelino va avoir beaucoup de peines à composer son onze de départ.

En plus des joueurs cités, d’autres pros, moins confirmés, risquent aussi de se rendre en terre ivoirienne. On pense au portier sénégalais Simon Ngapandouetnbu, au Camerounais François Mughe et à l’Ivoirien Bamo Meïté, qui vient tout juste d’arriver au club.

Longoria n’est pas inquiet plus que cela

Pour Marseille, le problème est d’autant plus conséquent que la période de la CAN sera très chargée en matches. Il y aura quatre rencontres de championnat, contre respectivement Strasbourg, Monaco, Lyon et Metz, ainsi que trois tours de Coupe de France.

Pour les responsables phocéens, il apparait aujourd’hui important de prévenir cette salve de départs. En aout dernier, quand il a été questionné sur le sujet, le président Pablo Longoria ne s’est pas montré très inquiet : « On doit faire avec. C’est une donnée que l’on tient en considération en faisant un recrutement, mais ça ne serait pas juste ni respectueux de faire une équipe en fonction de la CAN. On crée une équipe pour toute une saison et pour l’avenir ».