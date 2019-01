OM, les dessous de l'arrivée de Mario Balotelli

(C) Getty Images

(C) Getty Images

L'attaquant italien va selon toute vraisemblance bien porter les couleurs de l'OM. Mario Balotelli aurait négocié un beau contrat avec les Phocéens.

Le dossier Mario Balotelli à l'OM arrive enfin à son terme. Selon toute vraisemblance, l'attaquant italien va s'engager ce mercredi avec le club phocéen, à moins qu'il ne manque la visite médicale qu'il doit passer ce mercredi matin. Mardi soir, RMC Sport annonçait que l'attaquant de l'OGC Nice et les Phocéens avaient trouvé un accord permettant à ce dossier de prendre fin sur la base d'un contrat de six mois pour l'attaquant italien.

Ce mercredi, Nice Matin révèle quelques points croustillants concernant le contrat de Mario Balotelli à l'OM. Si le dossier avait capoté l'été dernier c'est notamment car l'attaquant italien se serait montré trop gourmand et six mois plus tard, malgré une première partie de saison chaotique avec les Aiglons, c'est toujours le cas. Attendu au centre d’entraînement marseillais ce mercredi matin pour y passer la traditionnelle visite médicale, Mario Balotelli se rendra ensuite dans les bureaux de l'OM pour y signer son contrat de cinq mois.

L'article continue ci-dessous

1,4 million d'euros de variables ?

Un soulagement pour l'OM qui oeuvrait depuis un bon moment sur ce dossier. Néanmoins, des critiques ont été émises sur les modalités contractuelles et un intérêt pour un joueur peu performant depuis le début de saison. Sans parler de la teneur des négociations. Selon Nice-Matin, c'est le futur ex-directeur général de Nice, Julien Fournier qui aurait renoué le contact avec Mino Raiola pour l'OM, un club qu'il connaît bien. Andoni Zubizarreta n'aurait pas souhaité faire partie des négociations, et Jacques-Henri Eyraud aurait seulement bouclé les derniers détails avec l'agent du joueur par mail.

Autant dire que Mario Balotelli ne démarre pas au mieux son aventure sur la Canebière et qu'il a tout intérêt à briller pour éviter que des critiques ne viennent rapidement ébranler le joueur mais aussi la direction. Qui plus est, l'attaquant italien aurait pour sa part négocié un juteux contrat avec l'OM toujours selon les informations de Nice Matin. Chez les Phocéens, Mario Balotelli touchera au moins 4 millions bruts en cinq mois. Un salaire complété par des primes de présence et d'objectifs.

Si Mario Balotelli parvient à inscrire 10 buts sous le maillot de l'OM, il touchera un bonus de 100 000 euros par mois. Au total, L'Equipe estime que cette partie de primes peut atteindre la somme de 1,4 million d'euros. Bien évidemment, Mario Balotelli a négocié un meilleur contrat qu'à Nice, mais il va devoir avoir le rendement nécessaire pour justifier un tel prix, sous risque de vite être pris en grippe par les supporters de l'OM.