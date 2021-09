OM : Le très beau geste de la famille Tapie envers Malleville

La famille de Bernard Tapie s’est délestée d’une réplique de trophée de Ligue des Champions pour que René Malleville soit enterré avec.

L’Olympique de Marseille a perdu le week-end dernier l’un de ses plus fervents supporters, en la personne de René Malleville. Il s’est éteint à 73 ans après avoir consacré une bonne partie de sa vie à son club de cœur.

De nombreuses personnalités proches du club lui ont rendu hommage. Et certains ont même fait un geste fort pour le remercier de sa passion. Ça a été le cas de la famille de Bernard Tapie. Selon RMC Sport, celle-ci a offert une réplique de la Ligue des Champions aux proches du défunt pour que ce dernier soit enterré avec. Un geste des plus admirables.

L’OM reste le seul club français à avoir conquis la plus belle des coupes européennes. Malleville en était certainement fier jusqu’à son dernier soupir, et pouvoir rejoindre sa dernière demeure avec le trophée en question est un honneur qui l’aurait assurément comblé de son vivant.

Malleville était proche de la famille Tapie

L'ancien chroniqueur du site Le Phocéen tenait une relation particulière avec la famille Tapie depuis plusieurs années. Il avait d'ailleurs lui-même révélé publiquement la maladie de Bernard Tapie, à la demande de son fils Stéphane Tapie - qui n'a pas donné des nouvelles rassurantes au sujet de son père. Ce dernier s'était entretenu avec le supporter samedi 18 septembre 2021 (la veille de sa disparition). "Je suis épuisé, lui a-t-il alors murmuré. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss (Ndlr : Bernard Tapie), mais le plus tard possible".

A noter que lors de la rencontre OM – Rennes de samedi (2-0), le stade Vélodrome a longuement scandé le nom de René. Des supporters ont aussi apporté leur soutien à Bernard Tapie qui lutte depuis plusieurs années contre le cancer.