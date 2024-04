OM, le nom surprenant que propose Rothen pour remplacer Gasset

Jérôme Rothen a une idée du prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il propose d’ailleurs deux noms inattendus aux dirigeants.

Si Jean-Louis Gasset est sur le départ cet été, tout le monde se demande qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Alors que les noms de Paulo Fonseca (Lille) et Franck Haise (Lens) sont cités à la Commanderie, Jérôme Rothen a toute une autre idée.

Rothen ne veut pas de Haise à l’OM

Vendredi, l’entraîneur de Lens, Franck Haise, a vu que ses chances pour diriger l’OM sont très minimes face à Paulo Fonseca. Ce dernier est d’ailleurs la priorité de la formation phocéenne pour cet été. « Vous avez bien vu que j’étais tout au fond en petit [sur la une de L’Équipe] ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo [Fonseca], qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au nord », a laissé entendre Haise.

Si Haise ne se voit pas l’OM, l’ancien joueur du PSG ne voit pas non plus le technicien français diriger les Phocéens. « La personnalité de Franck (Haise) ne collera pas à celle de l'OM. Il faut un entraîneur à poigne, qui a de la personnalité et qui arrivera à dire 'merde' aux médias ou aux supporteurs quand lui ils lui mettront la pression. Ce n'est pas donné à tout le monde », a déclaré Jérôme Rothen, qui validerait plus l'arrivée du technicien portugais, Sergio Conceição, car « il n'a peur de personne », selon l'ancien milieu gauche des Bleus.

Belmadi, l’entraîneur qu’il faut pour l’OM, selon Rothen

Depuis qu’il a démissionné après son échec à la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire avec l’Algérie, Djamel Belmadi est libre de tout contrat. S’il n’a aucun club ou sélection à son actif, le technicien algérien pourrait reprendre du service, et l’OM serait le prochain club que dirigera l’ancien milieu droit des Phocéens. Selon Rothen, Belmadi a le profil idéal pour remplacer Gasset.

« Djamel Belmadi a joué à l'OM, il est attaché à l'OM. Certes il a été décrié après la CAN mais il a peut-être envie de reprendre un club. Djamel Belmadi dans un projet comme ça, tu n'as pas besoin de lui vendre un grand bouleversement d'effectif », a déclaré l’ancien joueur de Monaco sur Rothen s’enflamme, vendredi.