Ciblé, Franck Haise répond à l’intérêt de l’OM

Une cible de l’Olympique de Marseille pour le poste d’entraîneur, Franck Haise répond à l’intérêt des Phocéens.

L’Olympique de Marseille est en quête d’un entraîneur pour cet été afin de remplacer Jean-Louis Gasset, qui ne devrait pas continuer à la tête du staff technique. En effet, les dirigeants du club du Sud ont déjà ciblé certains entraîneurs, dont celui du RC Lens, Franck Haise.

Fonseca et Franck Haise dans le viseur de l’OM

Successeur de Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, ne restera pas l’entraîneur du club phocéen la saison prochaine. Le technicien français sera libéré. Pour ce faire, le club phocéen se met déjà à la recherche de son successeur. Selon les informations de L’Equipe, le club fait de Paulo Fonseca (coach de Lille) sa priorité pour cet été. Aussi, le quotidien sportif français indique que Franck Haise (Lens) est dans le viseur de l’OM.

« Après Lille, s'il voulait briller en France, Paulo savait que cela passerait forcément par l'OM ou le PSG, les deux clubs phares de L1. Il était vraiment passionné par le projet marseillais, il maîtrisait l'effectif laissé par Igor Tudor sur le bout des doigts et il lui convenait parfaitement. Cela changeait de Marcelo Gallardo, qui ne connaissait pas l'effectif, ou Marcelino, qui demandait à le renouveler en profondeur », a confié un acteur des négociations à L’Equipe.

Haise répond à l’OM

En conférence de presse avant le déplacement à Marseille pour la 31e journée de Ligue 1, le coach des Sang et Or, Franck Haise, a profité de l’occasion pour répondre à l’intérêt de l’OM. Selon le technicien français adoubé par Jean-Louis Gasset, son image à la Une de L’Equipe, vendredi, montrait qu’il n’est pas une priorité pour le club phocéen.

« Vous avez bien vu que j’étais tout au fond en petit [sur la une de L’Équipe] ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo [Fonseca], qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au nord », a-t-il déclaré. De quoi refroidir la piste.