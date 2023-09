OM : Le Maire de Marseille invite McCourt à « siffler la fin de la récréation »

La crise qui sévit à l’Olympique de Marseille interpelle le maire de la commune, qui invite Longoria à agir le plus tôt possible. Ses recommandations.

Après Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, c’est désormais au tour de la ville de monter au créneau pour dénoncer le dur moment que traverse l’Olympique de Marseille ces derniers jours. L’autorité politique invite le président de la formation phocéenne, Frank McCourt, à mettre un terme à ce problème, qui est en train de dominer un des clubs phares de la France.

Frank McCourt condamne les supporters

Les performances affichées depuis le début de la saison par l’Olympique de Marseille ne sont pas les bienvenues chez les supporters du club. Eliminés de Ligue des champions, l’OM, bien qu’il soit invincible en Ligue 1, ne convainc pas à travers ses performances. Des points déplorés par les supporters lors d’une réunion au lendemain du match nul contre Toulouse comptant pour la cinquième journée du championnat.

Alors que les associations de supporters ont, au cours de cette assise, menacé de mort les dirigeants olympiens, Marcelino, qui est critiqué pour son style de jeu, a officiellement démissionné de son poste d’entraîneur. Si les supporters ont invité le président Pablo Longoria à faire pareil, le dirigeant espagnol a officiellement fait savoir qu’il ne quittera pas l’OM dans cette crise.

Dans cette crise, le propriétaire du club, Frank McCourt, a apporté son soutien au président de l'Olympique de Marseille, Longoria. L'homme d'affaires américain a dénoncé le comportement des supporters.

Benoît Payan met un coup de pression à McCourt

A l’instar de son adjointe Samia Ghali, qui s’est prononcée récemment, le maire de Marseille n’est pas resté indifférent de la crise qui secoue le club de la ville ces derniers jours. Si l’adjointe apporte son soutien aux supporters, Benoît Payan, maire de Marseille, dans une interview à France info, invite le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, à trouver une issue à cette crise au sein de la formation phocéenne.

« Je crois qu’il faut maintenant que la crise s’apaise. Il faut que chacun revienne à la raison. L’OM, c’est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu’on sache où on va. Il faut donner un cap. On ne peut pas laisser un club - qui a une histoire aussi forte, des supporters aussi extraordinaires, un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles - sans cap, sans stratégie et sans vision d’avenir. L’actionnaire principal, maintenant, on l’attend clairement sur cette question-là », a déclaré Benoît Payan.

Rappelons que l’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain, ce dimanche au Parc des Princes. Un classique comptant pour la sixième journée de Ligue 1.