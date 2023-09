Crise à l’OM : Les supporters ont le soutien de la Marie de Marseille

La Mairie de Marseille n’est pas intéressée que par la Politique. Le football l’intéresse aussi bien. Elle suit la crise qui secoue l’OM.

Depuis le début de cette semaine, les dirigeants et les supporters de l’Olympique de Marseille ne parlent plus d’une même voix. Ceci suite à une réunion tenue lundi au cours de laquelle ces derniers ont pointé du doigt les résultats mitigés du club, invitant le président Pablo Longoria à démissionner de son poste.

L’adjointe au Maire de Marseille défend les supporters

Les supporters marseillais ne veulent plus sentir Pablo Longoria et ses collaborateurs à la tête de la formation olympienne. Si le président a choisi ne pas démissionner, ce dernier a jugé bon, en collaboration avec ses pairs, de se mettre temporairement en retrait. Mais ce n’est pas encore ce que souhaitent les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour ceux-ci, Longoria doit jeter l’éponge.

Invitée sur BFM Marseille ce jeudi, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, défend les supporters face à la crise du club provoquée par une réunion houleuse entre leurs représentants et les dirigeants, lundi. Celle-ci ne condamne pas les supporters, qui seraient plein dans leur droit.

"Ça ne m’inquiète pas, on a la chance d’avoir à Marseille des supporters exceptionnels avec cette fougue qui les emporte par moment. Une chose est sure: ils aiment le stade Vélodrome, l’OM et ça n’a pas de prix. Les clubs de supporters, c’est le vrai Marseille avec tout ce que ça comporte, le bon et le pas bon. Je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que les choses finissent par s’apaiser. Il faudra apporter des réponses aux questions. Il ne faut pas ajouter du feu au feu et laisser les choses s’organiser. Nous avons des évènements très importants pour Marseille, nous n’allons pas gâcher la fête. Il y a le match ce soir, le pape, la foire de Marseille. Beaucoup d’évènements sont concentrés sur quelques jours donc comprenez quand même que la priorité est là", a déclaré l’adjointe au maire de Marseille.

Marcelino n’est plus le coach de l’OM

Se sentant menacé par les propos des supporters de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur espagnol a officiellement déposé le tablier. Le tacticien espagnol est critiqué pour son système de jeu et les résultats obtenus en ce début de saison.

En cinq sorties en Ligue 1, les hommes de l’entraîneur Marcelino n’ont pu avoir que deux victoires contre deux matchs nuls. Bien qu’ils soient invaincus, les statistiques ne sont pas les bienvenues chez les supporters du club, qui en réclament plus.

Depuis le début de la semaine, le club phocéen traverse une crise sans pareille à la suite du match nul décevant (0-0) contre Toulouse à l’Orange Vélodrome lors de la cinquième journée de Ligue 1. Alors que les dirigeants olympiens sont ciblés par les supporters marseillais pour plusieurs raisons, suite à une réunion tenue lundi, le technicien espagnol a jugé bon de s’éclipser.