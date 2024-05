OM, le gros coup de gueule de Gasset après la défaite à Reims

Jean-Louis Gasset est furieux après la défaite de l’OM à Reims, mercredi soir. Une défaite qui enterre les chances de l’OM pour l’Europe.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille a courbé l’échine face au Stade de Reims dans le cadre du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Alors qu’ils étaient à la recherche d’une victoire pour être plus ou moins en confiance pour la dernière journée du championnat ce weekend, les Phocéens se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0).

L’OM compromet ses chances d’être Européen

Le Stade Auguste-Delaune II a servi de cadre, ce mercredi soir, au duel en retard de la 32e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille. Mais les Rémois ont réussi à grimper au classement en s’imposant (1-0) devant les Phocéens. Une défaite qui n’arrange pas les affaires du club du Sud de la France, qui cherche une place européenne la saison prochaine via le championnat.

Avec cette défaite, l’Olympique de Marseille (8e, 47 points) a très peu de chances d’être Européen la saison prochaine. La dernière journée s’annonce très décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires. Pour être sûr de participer à la Coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille doit impérativement battre Le Havre, dimanche prochaine et souhaiter une défaite à domicile de Lille et l’OL respectivement contre Nice et Strasbourg.

Gasset déçu de son équipe

En conférence de presse après la défaite, l’entraîneur phocéen se désole du fait que son équipe n’a pas pu gagner ce match pour être en confiance avant l’ultime journée. « On est une fois de plus pas à la hauteur. On a des ballons pour mener, égaliser, il n’y a pas cette hargne pour faire un résultat qui nous ouvre les portes de l’Europe. J’ai un sentiment de honte, je pensais sincèrement que sur les deux dernières journées, on était capables de, mais quand on a une efficacité comme ça, qu’on ne gagne aucun duel, l’histoire se répète… », a confié Jean-Louis Gasset.

« Il y a une déception terrible. Franchement, j’y ai cru, je me disais que sur deux matchs on pouvait faire cet effort-là. Mais malheureusement, l’Olympique de Marseille cette année… l’année aura été très difficile pour tout le monde… On ne s’est jamais donné l’occasion de passer devant, ça dure depuis deux mois, c’est incompréhensible. Je suis déçu parce que j’aurais aimé laisser Marseille en Coupe d’Europe. Je n’arrive pas à comprendre que des gens qui ne jouent rien en face de nous soient plus agressifs que nous. Je dirais au président les gens qui méritent de rester à l’OM », a-t-il ajouté.