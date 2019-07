OM - Le FC Valence intéressé par Florian Thauvin ?

Meilleure valeur marchande de l'OM, Florian Thauvin pourrait quitter le club cet été. En Espagne, le FC Valence serait justement intéressé.

"Je suis bien à l'OM, on me fait confiance dans le projet. Le club voudra peut-être me vendre, peut-être faudra-t-il que je parte, peut-être que je voudrais partir... Je ne me pose pas la question. (...) Mon objectif est d'être le plus performant possible et tant que l'OM me permettra ça je ne vois pas pourquoi je partirai", déclarait Florian Thauvin, au mois de juin dernier, pour répondre aux informations faisant état d'un départ cet été.

Meilleure valeur marchande de l' , il faut dire que Florian Thauvin est, sur le papier en tout cas, le joueur susceptible d'être le plus courtisé dans les rangs des Phocéens. Néanmoins, force est de constater qu'après un dernier exercice intéressant mais pas à la hauteur des attentes placées en lui, le Champion du monde 2018 ne croule pas sous les propositions.

Le , un club intéressé et intéressant ?

Si la côte du joueur n'est plus la même qu'il y a un an, certaines formations demeurent toutefois intéressées par le profil de l'ancien joueur du Sporting Bastia. En , c'est le FC Valence qui ne serait pas insensible au joueur de l'OM, d'après les informations de La Provence.

Quatrième de la saison dernière et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club andalou fait figure de destination alléchante, puisqu'il permettrait à Thauvin de disputer une Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas à Marseille, tout en lui assurant un certain temps de jeu. Une perspective intéressante pour le natif d'Orléans, victime d'une préparation estivale tronquée par une blessure contractée à la cheville.