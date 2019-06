Marseille, Thauvin évoque son avenir

L'attaquant marseillais Florian Thauvin s'est exprimé sur son avenir au micro de Téléfoot ce dimanche.

Selon les informations de Telefoot, l' , l' et suivent de près Florian Thauvin. Mais qu'en pense l'intéressé ? L'émission dominicale a diffusé ce dimanche matin un entretien avec l'international français où ce dernier évoque son avenir.

Les 11 meilleures recrues de Leonardo au PSG

L'article continue ci-dessous

Florian Thauvin s'est d'abord exprimé sur le départ de Rudi Garcia et l'arrivée d'André Villas-Boas : "C'est toujours triste. On a débuté le projet ensemble avec Rudi. Il m'a fait énormément confiance, je l'ai toujours soutenu. C'est un bon mec et on restera en contact. J'ai eu l'occasion de discuter avec le nouveau coach (André Villas-Boas). On a eu un très bon feeling. C'est un très grand entraîneur, il a travaillé dans de grands clubs avec de très grands joueurs. On a tous hâte de travailler à ses côtés."

Le joueur de l'OM s'est exprimé sur son futur dans la foulée : "Je suis bien à l'OM, on me fait confiance dans le projet. Le club voudra peut-être me vendre, peut-être faudra-t-il que je parte, peut-être que je voudrais partir... Je ne me pose pas la question. (...) Mon objectif est d'être le plus performant possible et tant que l'OM me permettra ça je ne vois pas pourquoi je partirai."