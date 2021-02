OM - Larguet ne sera pas dans le staff de Sampaoli

Nasser Larguet ne briguera pas une place dans le staff de Jorge Sampaoli à son arrivée.

Avant le choc du weekend entre Lyon et Marseille, Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire du club phocéen, a évoqué l'arrivée imminente du tacticien argentin Jorge Sampaoli, lui qui ne briguera pas de place dans l'organigramme de l'ancien sélectionneur.

"Je n'ai pas plus d'informations que vous qur l'arrivée d'un nouveau coach. En attendant, je suis dans la peau d'un entraîneur, on a stoppé la spirale de la défaite, l'équipe se retrouve. je continue dans ce sens. Quand un staff arrivera, je reviendrai à la formation. Briguer une place dans le staff, ce n'est pas mon objectif."

Le technicien ne se dit d'ailleurs pas préoccupé par l'incertitude autour de l'arrivée de Sampaoli. "Non, ça ne me dérange pas". il confie être concentré sur l'équipe. "je continue le travail qui m'a été demandé et je le fais."

Larguet affirme également que l'OM n'est pas là pour priver Lyon du titre. "On n'est pas dans le rôle d'arbitre, on est là pour faire de la compétition de haut-niveau et gagner des matchs , peu importe qui gagne le titre. Ce seront des matchs à enjeux pour nous et recoller dans les 5e première places."

Le coach de l'OM nous apprend aussi que Milik et Thauvin sont opérationnels, pas Jordan Amavi.

"Amavi a ressenti une douleur, il sera absent", confie Larguet qui se réjouit des retours de Milik et Thauvin qui lui apportent des "solutions différentes".

Larguet précise que personne n'a un statut qui le protège, pas même Florian Thauvin face à Khaoui. "Khaoui a marqué beayucoup de points ces derniers temps. Il y a la concurrence pour tout le monde. Personne n'a un statut définitif. Thauvin et Khaoui ont autant de chances d'être titularisés."

Enfin, le coach phocéen évoque aussi les dfficultés de Cuisance. "Il a un fort potentiel, un mental assez fort. Je lui dis de mettre ses qualités au profit de l'équipe. Il est capable de choses individuelles formidablesmais il faut des joueurs qui additionnent leur qualité. Dans la situation actuelle, il faut qu'il se connecte dans le collectif."