OM - Steve Mandanda : "On a besoin de positif, de s'attacher aux petites choses"

Le gardien de l'OM se satisfaisait amplement du match nul obtenu à Bordeaux dimanche soir (0-0), qui plus est dans des conditions très particulières.

Au terme d'un match d'une terrible pauvreté technique, l'Olympique de Marseille, évoluant pourtant à neuf contre onze pendant plus de trente minutes, a partagé les points face aux Girondins de Bordeaux (0-0), dimanche soir. Un match nul terminé sur un score nul et vierge qui témoigne des difficultés actuelles des deux formations.



À la décharge des Marseillais, ramener un point de ce déplacement, qui plus est dans de telles conditions, est le signe que ce groupe ne lâche pas. Suite aux cartons rouges reçus par Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, Marseille a fait mieux que résister face aux Girondins, et est parvenu, par séquences, à proposer des choses.

"On se met en difficulté nous-mêmes parce qu'on peut éviter ça"

Dans le contexte actuel, cela suffisait amplement à satisfaire Steve Mandanda, le gardien de but et capitaine du club phocéen. "Forcément, aujourd'hui, on a besoin de positif, de s'attacher aux petites choses, aux détails. On va retenir le point pris à neuf. On a fait preuve de solidarité, Bordeaux n'a pas eu énormément d'occasions. Après, je reconnais que ce n'était pas un grand match sur le plan technique, mais on a besoin de positif et il faut retenir ça", a ainsi confié l'international français au micro de Canal+.

"Après, on se met en difficulté nous-mêmes parce qu'on peut éviter ça. Maintenant, on n'a pas le choix, c'est comme ça (...) Nasser (Larguet) et son staff font quand même du bon boulot avec nous. Je le connais depuis un petit moment, je suis content et c'est bien ce qu'il fait. Aujourd'hui, même si en première période on a eu un peu de déchet technique, on a eu une bonne entame en deuxième période, pas mal de situations. On a un groupe qui vit bien. La direction a décidé de prendre son temps par rapport au coach et nous, on doit faire front, travailler, être patients et accumuler le plus de points possible", a ensuite ajouté le cadre du vestiaire marseillais, lucide.