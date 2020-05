OM - L'Albiceleste, Dario Benedetto n'y croit plus

Dario Benedetto estime logique de ne plus être sélectionné avec l'Argentine, lequel n'entre plus dans les plans du sélectionneur Lionel Scaloni.

Arrivé à l' l'été dernier en provenance de Boca Juniors, en , Dario Benedetto s'est parfaitement intégré à l'équipe entraînée par André Villas-Boas. Auteur de 11 buts en 26 rencontres de disputées cette saison, l'attaquant est aussi un atout de taille en terme de construction, lui qui se veut particulièrement mobile dans le secteur offensif. Suffisant pour être appelé de nouveau avec l'Albiceleste ? Le joueur lui-même n'y croit plus.

"Je ne me vois pas dans les plans du sélectionneur"

"Aujourd'hui, je ne me vois pas dans l'équipe nationale, je ne me vois pas dans les plans du sélectionneur Lionel Scaloni. Je n'ai pas joué mes meilleurs matchs pendant les amicaux et, lors des qualifications, je n'ai pas marqué un seul but", a-t-il déclaré, lors d'une interview accordée au média argentin TyC Sports.

"J’en suis conscient, et je suis réaliste. Chaque fois qu'on me demande qui sont les attaquants qui devraient être appelés, j’en cite trois : Sergio Agüero, Lautaro Martínez et Lucas Alario", a ensuite expliqué Dario Benedetto. En Argentine, force est de constater que le secteur offensif est particulièrement bien pourvu. Difficile de se faire une place, donc, mais s'il poursuit sur sa bonne lancée, l'attaquant marseillais pourrait de nouveau être considéré par Lionel Scaloni.