OM, la suggestion étonnante de Riolo pour l'après-Gasset

Daniel Riolo a proposé un nom surprenant à l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset.

L’Olympique de Marseille s’est incliné contre Rennes (2-0) pour la première fois en Ligue 1 depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Une défaite qui suite celle subie jeudi en Ligue Europa face à Villareal (3-1). Deux revers qui relancent le débat sur la succession de Jean-Louis Gasset, le Français étant en contrat jusqu’à la fin de saison. Et Daniel Riolo a une idée de l’entraineur qui serait compatible à l’OM.

Jean-Louis Gasset encore loin d’une prolongation à l’OM

L’OM vient d’enchainer deux défaites de suite certes mais cela n’enlève pas à Jean-Louis Gasset, le mérite d’avoir relevé l’équipe. Le club phocéen est toujours en course pour l’Europe en plus d’avoir décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Cependant, Jean-Louis Gasset reste un entraineur intérimaire et devra faire ses valises en fin de saison.

L’OM avait d’ailleurs approché Paul Fonseca (Lille) et Christophe Galtier (Al-Duhail) mais le club a moins de chances de voir les deux techniciens dans la cité phocéenne la saison prochaine. Alors que plusieurs observateurs à l’instar de Jérôme Rothen plaident pour une prolongation de Jean-Louis Gasset, Daniel Riolo, lui, suggère un autre nom à l’Olympique de Marseille.

L'article continue ci-dessous

Riolo recommande Sergio Conceição à l’OM

En l’état actuel des choses, Jean-Louis Gasset sera le troisième entraineur à quitter l’OM cette saison. Le club s’est déjà séparé de Marcelino en début de saison et de Gennaro Gattuso début février. Pour la saison prochaine, le club a besoin d’un coach qui correspond au style du club et surtout, qui pourrait supporter le climat clivant à Marseille. Selon Daniel Riolo, l’homme idéal pour diriger l’Olympique de Marseille est Sergio Conceição. Ancien entraineur du FC Nantes, le technicien portugais est compatible avec l’OM d’après Riolo.

« (Sergio) Conceição, j'aime beaucoup cet entraîneur, comme je peux aimer (Diego) Simeone. Mais ce sont des gars, même si tu leur donnais beaucoup de joueurs et un gros effectif, leur logiciel à eux c'est de pratiquer ce type de football (défensif, ndlr). Porto (…) en termes de jeu, ils ont du mal à proposer quelque chose, même s'ils ont des joueurs techniques. (…) Encore une fois, je dis ça, mais j'aime beaucoup Conceição, c'est un type que j'aime beaucoup même s'il ne propose pas un type de football sexy. (…) Je suis l'OM, je fais tout pour avoir cet entraîneur. Selon moi, il est totalement OM-compatible, il colle totalement à ce club, avec le caractère qu'il peut donner à l'équipe », a-t-il déclaré sur les antennes de RMC.