OM, une légende du club valide Gasset

Une légende de l’Olympique de Marseille s’est exprimé dimanche sur les débuts de Jean-Louis Gasset avec le club.

L’Olympique de Marseille va beaucoup mieux depuis plusieurs journées. Cela depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur la Canebière. Mal en point en championnat sous Gennaro Gattuso, l’OM s’est relancé dans la course à l’Europe (7e, 39pts) et s’est même qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa sous Gasset. Un bilan impressionnant qui fait monter la cote de Jean-Louis Gasset dans le cœur des Marseillais notamment des légendes du club phocéen.

Jean-Louis Gasset a changé le visage de l’OM

Après une énième défaite en Ligue 1 lors de la 22e journée contre Brest (1-0), l’OM a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso. Dans la foulée, les dirigeants phocéens ont fait appel à Jean-Louis Gasset pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison. Un choix étonnant puisque l’ancien coach de Saint-Etienne sortait d’une expérience ratée avec la Côte d’Ivoire à la CAN 2023.

Mais Jean-Louis Gasset a donné raison à l’OM en enchainant les victoires en Ligue 1 et même en Ligue Europa. La seule ombre au tableau de bilan de Gasset est la défaite de Marseille en 8es des finale retour de la C3 contre Villareal (3-1). Mais cela n’a pas empêché le club phocéen de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Steve Mandanda adoube Gasset

A l’annonce de sa signature, plusieurs observateurs étaient sceptiques sur la réussite de Jean-Louis Gasset à l’OM. Mais l’entraineur français a fait changer d’avis à ces derniers grâce à aux résultats de son équipe. A l’instar de la presse et des joueurs marseillais, Steve Mandanda est également sous le charme de Gasset. L’ancien gardien de l’OM, qui affronte le club phocéen avec Rennes ce dimanche, s’était confié sur le coach français dans un entretien avec Téléfoot publié ce jour.

« Je suis content pour Jean-Louis (ndlr Gasset) parce qu’on l’a eu en sélection et c’est quelqu’un d’extraordinaire. C’est humainement top. Et surtout, c’est un très grand tacticien aussi. Son arrivée coïncide avec les résultats positifs de l’OM. Et ça, ce n’est pas un hasard. Le problème c’est ça, (ndlr le fait que ce ne soit pas le bon moment pour les affronter) j’aurais préféré qu’il arrive un peu plus tard (sourire) », a confié Steve Mandanda.