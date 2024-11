OM, la réponse énigmatique de Benatia pour Paul Pogba

Conseil sportif de l’OM, Mehdi Benatia a répondu à la rumeur Paul Pogba, lundi.

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison prometteur. Le club phocéen (20 pts) est même monté à la deuxième place de Ligue 1 grâce à sa victoire contre Nantes, dimanche (1-2). Malgré cette forme étincelante, l’OM songe à recruter de nouveaux joueurs lors de la prochaine fenêtre de transferts. Ces dernières semaines, le club olympien a été associé à Paul Pogba. Une rumeur à laquelle Mehdi Benatia a réagi, ce lundi.

Mehdi Benatia évasif pour une arrivée de Paul Pogba à l’OM

Il y a quelques semaines, Paul Pogba a vu sa sanction pour dopage être réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport. L’international français était initialement suspendu pour quatre ans et ne devait pas rejouer avant 2027. A présent, l’ancien pensionnaire du Havre peut reprendre l’entrainement dès janvier prochain afin de retrouver les terrains au mois de mars 2025. Un retour qui ne se fera pas toutefois à la Juventus qui ne compte plus sur le joueur et le pousse même déjà à la sortie. Cependant, l’avenir de Paul Pogba pourrait s’écrire du côté de l’OM.

Poussé à la sortie par la Juventus, Paul Pogba ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Le champion du monde 2018 a été cité ces dernières semaines en Arabie Saoudite, en MLS ou encore en Russie. Mais la rumeur qui a pris plus d’ampleur est celle de l’Olympique de Marseille, lancée par un certain Patrice Evra sur les antennes de RMC. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », déclarait l’ancien international français. Interrogé à ce sujet par Tuttosport ce lundi, Mehdi Benatia a préféré jouer la carte du mystère. « Pat (Evra) et Paul (Pogba) sont mes amis... Paul Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter. Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu'il puisse revenir à joue bientôt », a confié le conseiller sportif de l’OM.