Mercato, la destination inattendue de Paul Pogba

N’étant plus dans les plans de la Juventus, Paul Pogba pourrait rejoindre une destination surprenante dans les prochains mois.

Les nouvelles s’enchainent pour Paul Pogba ces dernières 24 heures. Après la notification de sa remise de peine par le Tribunal Arbitral, l’international français a découvert que la Juventus Turin ne comptait plus sur lui. Mais La Pioche ne devrait pas rester longtemps au chômage puisqu’une nouvelle porte de sortie s’est offerte à lui, ce samedi.

Paul Pogba poussé à la sortie par la Juventus

Paul Pogba va bientôt retrouver les terrains. Alors qu’il n’a plus joué au football depuis 14 mois, le champion du monde 2018 voit enfin le bout du tunnel s’approcher. Suspendu pour 4 ans après avoir été testé positif à la testostérone en février 2023, l’ancien joueur de Manchester United a vu sa peine être réduite à 18 mois par le TAS, ce vendredi. Sauf que si cette nouvelle soulage Paul Pogba, elle n’est pas forcément bien accueillie par la Juventus qui ne compte plus sur le’ Français.

« Le club évaluera la situation et prendra le cas échéant une décision. En ce qui me concerne, Paul Pogba a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, je suis concentré sur notre match de demain (dimanche), tout le reste ne compte pas beaucoup pour moi », déclarait Thiago Motta plus tôt dans la journée en conférence de presse.

Direction la MLS pour Paul Pogba ?

Le retour de Paul Pogba n’est pas une bonne nouvelle pour la Juventus. Avec sa remise de peine, l’ancien pensionnaire du Havre devrait reprendre l’entrainement avec la Vielle Dame dès janvier 2025 et faire ainsi son retour en match officiel au mois de mars 2025. Ce qui va contraindre le club piémontais à récupérer le salaire important de Paul Pogba qui était payé au strict minimum pour un joueur de Serie A depuis sa suspension. Une situation dans laquelle la Juventus ne souhaite aucunement se retrouver alors qu’elle mise désormais sur des jeunes au milieu de terrain sous l’impulsion de Thiago Motta.

Toutefois, une porte de sortie s’est offerte à l’international tricolore ces dernières heures. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba aurait été approché par plusieurs clubs de la Major League Soccer. Sous contrat avec la Vielle Dame jusqu’en 2026, La Pioche pourrait donc rallier les Etats-Unis dans les prochains mois où il pourrait retrouver Olivier Giroud et Hugo Lloris, tous deux joueurs de Los Angeles FC.